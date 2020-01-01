Yusuf Günay’dan transfer açıklaması

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, “Takımımızın teknik ihtiyacı neyse, mali imkanları doğrultusunda gerçekleşecek” dedi.

TRT Spor’a açıklamalarda bulunan Yusuf Günay, “UEFA ile dört yıllık FFP anlaşması yaptık. İki yıl geride kaldı. İki yılda da kurallara harfiyen uyduk. Bu sene de aynı şekilde devam edersek, bir yıl önce bu anlaşmadan çıkacağız. Biz gerçekten akıl, mantık ve 'ın menfaatleri çerçevesinde hareket ediyoruz. Özellikle bu sene, kendi yazdığımız senaryoyu uygulamak zorundayız. Takımımızın teknik ihtiyacı neyse, kulübümüzün de mali imkanları doğrultusunda gerçekleşecek. Geçmişte yapılan bazı yanlış transferler, bugün bazı olumsuzlukların nedeni olarak görülebilir. Avrupa’da bile alınamayacak ücretler bugün ödeniyor. Bu oyuncular başka takımlarda bu parayı kazanamayacakları için ayrılığa da sıcak bakmıyor” dedi.

"Transferde şartları biz belirliyoruz"

Lemina’nın ’a transferiyle ilgili de konuşan Günay, “Bazı menfaat gruplarının ya da başkalarının yazdığı senaryoya göre transfer yapılmaz. Orta saha transferinde şartları biz belirleyeceğiz. Oyuncular bizim şartlarımızı kabul ederlerse transfer ederiz. Transferde şartları biz belirliyoruz. Lemina'da da böyle oldu. Biz şartlarımızı sunduk. Basında çıkan isimlerle ilgilenmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Günay, Marcao için kulübe ulaşan resmi bir teklif olmadığını, Diagne’nin de büyük ihtimalle takımda kalacağını belirtti:

Daha fazla takım

“Marcao bir scout başarısı. Ekibimiz, iyi bir işe imza attı. Böyle transferler yapmayı arzuluyoruz. Teklif gelen oyuncular var. Ancak Marcao için resmi teklif gelmedi. Yeni transferlerimizden memnunuz. Arda çok istekli. Omar, ’de kalıcı bir yıldız adayıdır. Ondan çok şey bekliyoruz. Emre Kılınç da öyle. Diagne çok istekli oynuyor. Geleceğine teknik ekibimiz karar verecek. Büyük ihtimalle bizimle olacak. Rizespor’a attığı üçüncü gol unutulacak bir gol değil. Şampiyonluk öyle gelmişti.”