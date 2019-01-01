Yusuf Günay'dan Fikret Orman'a cevap: "Camiamızdan özür dilemeli"

Galatasaray 2. Başkanı Yusuf Günay, Fikret Orman'ın hakem hatalarıyla ilgili yaptığı açıklamayı sert sözlerle cevapladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, TRT Spor'a yaptığı açıklamada lehine yapılan hakem hatalarından şikayet etmişti.

Konuyla ilgili sarı kırmızılı kulübün resmi kanalı GS TV'ye açıklamalarda bulunan Galatasaray 2. Başkanı Yusuf Günay, Orman'ı eleştirdi.

Fikrter Orman'ın özür dilemesi gerektiğini belirten Günay, "Fikret Orman aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı. Konuşmalarına dikkat etmeli. Camiamızdan özür dilemeli. Ayrıca Galatasaray'ın Kulüpler Birliği'ne güvenini sarstı, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etmesi gerekir" dedi.

VAR'a dair düşüncelerini de dile getiren Yusuf Günay, "VAR'sız dönemde bu ligin en son şampiyonu bizdik. Hatalar daha az olsun diye VAR getirildi. VAR'ın ilk yılında da Galatasaray'ın şampiyon olması bir şeyleri göstermiyor mu? VAR'lı da VAR'sız da olsa Galatasaray şampiyon. Galatasaray 8 puan gerideyken bu şikayetler neden yapılmıyordu?" diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray, 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de 69 puan toplayarak şampiyon olmuştu.