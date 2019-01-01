Yusuf Günay: Galatasaray rakiplerinin çok önüne geçti

Galatasaray'ın temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kulübünde olağan divan kurulu toplantısı yapıldı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen divan kurulunda yönetim kurulunu başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile üye Okan Böke temsil etti.

Toplantının açılışında konuşan Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübünün idari ibrasızlıkla ilgili mahkemede olduğunu hatırlattı.

Yusuf Günay: "Galatasaray rakiplerin çok önüne geçti"

Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Yusuf Günay, Galatasaray'ın idari, mali ve sportif açıdan rakiplerinin çok önüne geçtiğini söyledi.

Göreve geldikten sonra kulübün sorunlarına çözüm üretmeye çalıştıklarını aktaran Günay, "Yönetim olarak ilk günden bu tarafa Galatasaray'ın yapısal sorunlarını çözmek için büyük uğraş veriyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray'ın bütün sorunları teker teker yönetim kurulumuz tarafından daha önce hiç olmadığı gibi masaya yatırılıyor. Galatasaray, hem idari hem mali hem de sportif açıdan rakiplerimizden çok daha öne geçmiş durumda." diye konuştu.

Galatasaray'ın idari, mali ve sportif olarak tıkandığı anda bir erken seçim yapıldığını anlatan Yusuf Günay, "Sayın Mustafa Cengiz ve ekibi, bu seçimi aldıktan sonra önündeki UEFA'dan men edilme ve sermaye artırımı meselelerini çözerek Galatasaray'ın geçen sezon sportif başarısının en temel esasını sağladı. Ondan sonra da Galatasaray, hem 18. Kupası şampiyonluğuna hem de 22. Süper Lig şampiyonluğuna ulaştı. Bunu mali olarak artıya geçerek yaptı. Bu, takdir edilecek bir başarıdır. Bu konuda sizlerin takdir etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İdari ibrasızlık davası

Yusuf Günay, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına yapılan itirazla ilgili açılan davayı değerlendirdi.

Galatasaray için kritik anlarda davalar açıldığını belirten Günay, şunları kaydetti:

"Yönetim olarak Galatasaray camiasını ayrıştırmak bir tarafa, hep birlikte olmak en temel hedefimiz. 23 Mart'taki genel kurulda idari ibrasızlık oldu. Bunu hiçbir şekilde problem etmedik, ayrıştırma aracı olarak görmedik. Demokratik hakkımı kullanıp dava açtım. Yargıtay, idari ibrasızlığın olmadığını, böyle bir kararının hukuka aykırı olduğunu söylüyor. Galatasaray Kulübü Genel Kurulunun hukuka aykırı bir karar almasını engellemek için başvuru yaptık. Bizim hiçbir problemimiz yok. Bunu yapmamıza rağmen tedbir kararlarının kaldırılması ya da ilave tedbirler getirilmesi için arkadaşlarımız mahkemelere gitti. Galatasaray için çok kritik anlarda oldu. 'Galatasaray için şampiyonluk değil, teamüller önemli.' dendi. Ben 22. şampiyonlukla gurur duyuyorum. Elbette ki herkesin dava açma hakkı var ama 'Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu yetkilerini kullanmasın' diye mahkemeye gitmek hangi akla hizmettir. Yarın bir duruşma var. Hukuk ne diyorsa hepimiz için bağlayıcıdır, hepimizin başının üstünde yeri vardır. Bizi eleştirsinler, bize yol göstersinler başımızın üstünde yeri var. Hep birlikte inşallah nice şampiyonluklara."

Kulüp projeleri

Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı, kulübün yürüttüğü projelerle ilgili bilgilendirme yaptı.

Mecidiyeköy'deki inşaatta "teknokent" yapılması için başvuru yaptıklarını dile getiren Günay, üniversitelerle görüştüklerini söyledi.

Florya, Riva ve Kemerburgaz konularıyla ilgili kendilerinden önceki yönetimin sözleşme imzaladığını hatırlatan Günay, şöyle devam etti:

"Galatasaray, Riva ve Florya'yı verip, gelir paylaşımına dair bir anlaşma. Bu sözleşmeler belirli bir öngörüye dayanıyor. Şu ana kadar sözleşmenin dayandığı öngörüler gerçekleşmiş değil. Bu bizim yönetimimizin neden olduğu bir problem değil. Buna rağmen iki sözleşmenin gereğini yerine getirmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Kemerburgaz, 101 dönümlük arazi. Tahsis edildiği günden itibaren her hafta ilgili mercileri takip ediyoruz. İşgalcinin çıkmasının tebliğ edileceği tarih yeni geldi. Bunun için bir kanun çıktı. Kanunun çıkmasını bekledik. Bizim elimizde, irademizde olmayan şeyler... Florya ve Riva konusunda sözleşmelerde öngörülen esasın gerçekleşmeyeceği de aşağı yukarı net. Yönetim olarak Galatasaray için en doğru yolu tespit edip gereğini yapacağız."

Mecidiyeköy'deki inşaatla ilgili otel başvurusu olduğunu da bildiren Günay, "Galatasaray'a gelir sağlayacak teklif yok. Reklam alma durumunu da araştırıyoruz. Eğer makul bir teklif gelirse değerlendiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Yusuf Günay, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılması planlanan 15 bin kişi kapasiteli spor salonuyla ilgili sorun bulunduğunu belirterek, "Çok amaçlı spor salonu son yılında. Büyük bir mali kaynak gerektiren yatırım. Türkiye'nin ekonomik şartları ortada. Sponsorların güçlükle bulunduğu ya da bulunamadığı ortada. Çok amaçlı spor salonu için çok ümit gözükmüyor." açıklamasını yaptı.

Galatasaray Adası ile ilgili 5 davanın sürdüğünü vurgulayan Günay, "Elbette ki çok uzun süredir gelen bir hukuki problem. Sonuca çok yaklaştık. İnşallah kısa sürede hukuki yoldan sonuç alacağız. Ada, tekrar Galatasaraylıların kullandığı bir mülk haline gelecek. Adada mevcut işletmecinin herhangi bir faaliyet içinde olmaması için teyakkuz halindeyiz." diye konuştu.

Kaan Kançal: "UEFA kriterleri konusunda hiçbir endişemiz yok"

Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Kaan Kançal, kulübün UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarına uyma sorunu yaşamadığını söyledi.

Mali konularla ilgili söz alan Kançal, "UEFA kriterlerini tutturmamız konusunda hiçbir endişemiz yok." diye konuştu.

Kançal, başkan Mustafa Cengiz'in bazı konularda eleştirilmesiyle ilgili, "Başkanımız Mustafa Cengiz'in 2011'de attığı bir tweet gündeme getiriliyor. Açıkçası vicdanen rahatsız oluyorum. Sayın başkanımızın kulübümüze verdiği şahsi kefaletin tutarı 375 milyon lira. Sayın Abdurrahim Albayrak'ın ise 390 milyon lira. Bu konuşmaları yaparken lütfen bu insanların hakkını teslim edelim. Mali tabloların arkasında bir takım idari reformlar var. Bunlar başkanımız ve yönetim kurulumuzun iradesiyle yapıldı. Bu idari reformlar olmadan mali tablolardaki iyileşmeyi sürdüremeyiz. Bu başarıyı lütfen başta başkanımız ve yönetim kurulumuza ithafen kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

ultrAslan'dan bildiri ve Hayri Kozak'tan tepki

Galatasaray'ın taraftar gruplarından ultrAslan, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına yapılan itirazın yarın görüşüleceği duruşmaya gitme kararı aldı.

Taraftar grubunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "11 Temmuz'da Galatasaray'ı esir almaya çalışan bu köhne zihniyete karşı Galatasaray'ın yanında olduğumuzu ve kulübü bu kafatasçılara bırakmayacağımızı göstermek için Çağlayan Adliyesi önünde saat 10.30'da buluşuyoruz." denildi.

ultrAslan'ın açıklamasını kürsüden dile getiren Hayri Kozak, şunları kaydetti:

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"Merak ediyorum. Ben yarın oraya gidiyorum. Buradaki taraftarlar oraya gelecek mi, gelmeyecek mi göreceğiz. Hadi bakalım. Sıkıysa gelin. Bu konuyla doğrudan ilgili arkadaşlara söylüyorum. Ayaklarını denk alsınlar. Orada bir gün birine dayak atarlar ama bu camiayı onlara bırakmayız. Aklımızı başımıza alalım. Muhataplarımızı iyi tanıyalım. Burası dağ başı değil, Galatasaray. Kim oluyor bunlar? Sıkıysa gelin. Ben gidiyorum. Öldürün lan beni. Bu nasıl iştir. Bunu gönderenlerin içinde beni çok iyi tanıyan yüzlerce kişi var. Onların çok sorunlu günlerinde onlarla sonuna kadar beraber olmuş insanım. Büyüklerine sorsunlar, benim kim olduğumu anlarlar. Herhangi bir konu olursa doğrudan onlar sorumludur."