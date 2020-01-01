Yusuf Erdoğan'nın Quaresma anısı! "Özür dileyecek sandım ama..."

Kasımpaşa forması giyene Yusuf Erdoğan, takım arkadaşı Ricardo Quaresma ile olan anısını anlattı.

forması giyen Yusuf Erdoğan'ın Ricardo Quaresma ile olan anısı dikkat çekti.

Milliyet'ten Nergis Aşkın'a konuşan Yusuf Erdoğan'ın "Ricardo Quaresma ile takım arkadaşı olmak nasıl bir duygu?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu.

Erdoğan, Quaresma ile birçok ortak yanının olduğunu söylerken, "Ne zaman ona karşı oynasam bana çok sert faulleri oluyordu. Beşiktaş - karşılaşmasında çok sert bir hareket yapmıştı bana. Ayağım kırılabilirdi Allah korudu. Sonrasında özür diledi benden. Kasımpaşa’ya geldiği ilk gün beni gördü sarıldı bana. Ben de dedim herhalde özür dileyecek benden. Geldi bana güldü ve dedi ki "Sana nasıl vurdum ama ne güzel ağlattım seni". Ben şok oldum böyle bir şey beklemiyordum kendisinden. Gerçekten bizimle çok ilgileniyor sağolsun. Gerçekten büyük bir isim güzel anılar biriktiriyoruz birlikte" ifadelerini kullandı.