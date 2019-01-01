Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa'ya gidiyor

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Yusuf Erdoğan'ın Kasımpaşa ile anlaştığı iddia edildi.

'dan ayrılan ve serbest durumda olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Erdoğan'ın son olarak 'a gideceği konuşuluyordu.

TRT Spor'da yer alan habere göre Süper Lig ekiplerinden , Yusuf'u kadrosuna kattı. Yusuf Erdoğan, maaşını alamadığı gerekçesiyle Bursaspor'la sözleşmesini feshetmişti.

Yusuf'un Galatasaray formalı fotoğrafının sosyal medyaya sızdırılması, sarı-kırmızılı yönetimi bu transferden vazgeçiren sebep olarak gösteriliyordu.

2017'den 2019'a kadar yeşil beyazlı ekipte forma giyen Yusuf, 57 maçta 4 gol atıp 7 de asist yapmıştı.