Yusuf Demir, Lionel Messi'nin ardından Barcelona'nın en'lerinden biri oldu

Barcelona'da Ronald Koeman döneminin son haftalarında forma bulmakta zorlanan ve gözden düşen Türk asıllı oyuncu Yusuf Demir, Xavi'nin teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından 11'deki yerine yeniden kavuştu.

Yusuf Demir, takımının Benfica ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Katalan ekibinin 11'inde yer aldı.

Benfica maçına 11'de çıkan Yusuf, Aralık 2004'te Shakhtar Donetsk'e karşı 17 yıl 166 günlükken 11'de başlayan Lionel Messi'nin ardından Barcelona formasıyla bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlayan ilk oyuncu oldu.

18 yaş 174 günlükken 11'de yer alan Yusuf'un ilk yarıda çektiği bir şut da direkten döndü.

Beklentiler yüksek

Barcelona'nın Yusuf'u Messi'den sonra Şampiyonlar Ligi'nde 11'de başlayan en genç oyuncu yapması Yusuf'a yönelik beklentileri de bir kez daha ortaya koydu. Bu sezon La Liga'da iki maçta ilk 11'de olmak üzere altı maçta şans bulan Yusuf gol ya da asist yapmayı başaramamıştı.

Yusuf Barcelona'ya satın alma opsiyonuyla transfer olmuştu.

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Milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon formasını giydiği Rapid Wien'de sergilediği performansla parlamıştı.

Rapid Wien'de 32 maçta dokuz gol kaydeden Yusuf, birçok büyük takımın transfer listesine girmesinin ardından tercihini gençleştirmeye yönelik adımlar atan Barcelona'dan yana kullanmıştı.

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