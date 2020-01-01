Lille

Yusuf, Burak ve Zeki'nin takımı Lille el değiştirdi

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Burak Yilmaz Lille 12032020
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Milli futbolcular Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın forma giydiği Lille Kulübü, Merlyn Partners'a satıldı.

Merlyn Partners şirketi, Lüksemburglu iş insanı Gerard Lopez'in sahibi olduğu Ligue 1 kulübü Lille'i satın aldı.

Türk futbolcular Yusuf YazıcıZeki Çelik, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'yı kadrosunda barındıran Lille, el değiştirdi.

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Lille'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulübün mülkiyeti, Gerard Lopez'e ait Victory Soccer şirketinden Merlyn Partners şirketi bünyesindeki Callisto Sporting'e geçti.

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    Devrin gerçekleşmesiyle başkan Gerard Lopez ve sportif direktör Luis Campos'un görevlerine son verildi. Marc Ingla'nın ise üst yöneticilik görevinden ayrılacağı ancak yönetim kurulu üyeliğini sürdüreceği belirtildi. Luis Campos'un özellikle Türk futbolcuların transferinde önemli rol oynadığı ve ısrarcı olduğu biliniyordu.

    Yeni düzenlemenin ardından kulübün başkanlığına da daha önce Paris Saint-Germain'in sportif direktörlüğü ve Rennes'in başkanlığını üstlenmiş Olivier Letang getirildi.

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