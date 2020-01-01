Yusuf, Burak ve Zeki'nin takımı Lille el değiştirdi

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın forma giydiği Lille Kulübü, Merlyn Partners'a satıldı.

Merlyn Partners şirketi, Lüksemburglu iş insanı Gerard Lopez'in sahibi olduğu kulübü 'i satın aldı.

Türk futbolcular Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'yı kadrosunda barındıran Lille, el değiştirdi.

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Lille'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulübün mülkiyeti, Gerard Lopez'e ait Victory Soccer şirketinden Merlyn Partners şirketi bünyesindeki Callisto Sporting'e geçti.

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Devrin gerçekleşmesiyle başkan Gerard Lopez ve sportif direktör Luis Campos'un görevlerine son verildi. Marc Ingla'nın ise üst yöneticilik görevinden ayrılacağı ancak yönetim kurulu üyeliğini sürdüreceği belirtildi. Luis Campos'un özellikle Türk futbolcuların transferinde önemli rol oynadığı ve ısrarcı olduğu biliniyordu.

Yeni düzenlemenin ardından kulübün başkanlığına da daha önce 'in sportif direktörlüğü ve 'in başkanlığını üstlenmiş Olivier Letang getirildi.