Yusuf Şimşek: Beşiktaş derbiyi kaybederse büyük sıkıntı yaşar

İki camiayı da en yakından tanıyan isimlerden olan Yusuf Şimşek, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçı Mackolik'e yorumladı.

ÖZEL RÖPORTAJ | Sercan Şekerci @sercansekerci

Profesyonel kariyerinde ve Beşiktaş formalarını giyen ve iki takımda da şampiyonluklar yaşayan Yusuf Şimşek, Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbi hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe adımını atan ve son olarak 'u çalıştıran Yusuf Şimşek, derbi galibiyetine Beşiktaş'ın çok daha fazla ihtiyacı olduğunu söyledi.

İşte dev maç öncesi Mackolik'in sorularını yanıtlayan Yusuf Şimşek'in açıklamaları...

Daha fazla takım

Nasıl bir derbi öngörüyorsunuz?

Goal 50: Dünyadaki en iyi 50 futbolcu

Öncelikle şunu söylemekte fayda var; seyirci olmadığı için sönük bir derbi geçeceğini düşünüyorum. Seyirci tempoyu artırır, oyuncuyu coşturur, heyecanlandırır, agresif olmasını sağlar; bu açıdan temposu düşük bir derbi olacağı kanısındayım.

Beşiktaş savunmada sıkıntı yaşadı, Fenerbahçe ise iç sahada az gol atabildi. Bu durumları değerlendirdiğimiz zaman, hangi taraf galibiyete daha yakın?

Taraftar olsaydı, Fenerbahçe’nin iç sahadaki gol karnesi daha farklı olurdu. Çünkü taraftar gerçekten çok büyük bir etken. Maça gelince iki hocanın da bu maça çok iyi hazırlandığını düşünüyorum. Fenerbahçe yaptığı transferler nedeniyle biliyorsunuz lig başlamadan şampiyon ilan edildi. Ama işin öyle olmadığı bir gerçek. Oynanmadan hiçbir maç kazanılmıyor. Favori mi? Favori olduğu maçlar tabii ki oldu. Ancak bu maçın favorisinin olduğunu düşünmüyorum. İkisi de çok iyi hazırlanıyor, ikisinin de kalesinde çok genç kaleciler var. biraz daha tecrübeli, uzun süredir oynuyor; Ankaragücü'nde de oynadı, geldi Fenerbahçe’de oynadı. Utku genç bir kaleci, geçen hafta oynadı. Burada bir tereddüt yaşıyorum ben. Kaleci konusunda Beşiktaş sıkıntı çekebilir. Ancak diğer bölümlerde başa baş bir mücadele olacağını düşünüyorum.

Erol Bulut’un tek bir hücum varyasyonu olduğu yönünde eleştiriler gündeme geldi. Siz bunlara katılıyor musunuz? Fenerbahçe’nin hücumda nasıl tercihler üretebilir?

Erol Hoca, Sergen Hoca’ya göre daha şanslı çünkü kadrosu daha geniş, daha fazla oyuncusu var. Bundan farklı şekilde faydalanabilir, maçın durumuna göre çift santrafora dönebilir, üçleyebilir. Elindeki oyuncu portföyü daha geniş. Kendini ona göre hazırlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü biz teknik direktörler maçtan önce her şeyi düşünürüz. “Kırmızı kart görürsem şunu yaparım, rakip takım kırmızı kart görürse şunu yaparız, mağlup durumdayken takımımızı şu şekilde öne taşıyabilir, önlemler alabiliriz” diye kafamızda maçı oynarız ve mutlaka onlar da oynayacaktır. Kafalarındaki her türlü taktiği deneyeceklerdir diye düşünüyorum.

Bu sezon yapılan transferlere baktığınız zaman iki takımda beklentilerinizin üstüne çıkan kimler var?

Beşiktaş’ta Larin, diğer isimlere göre biraz daha önde. Attığı goller ve oynadığı oyun ortada. Kenarda oynamasına rağmen Beşiktaş’a faydalı oluyor. Fenerbahçe’de ise geldiği günden beri üzerine koyan, ön plana çıkan Sosa var. Sosa benim çok beğendiğim bir futbolcu. Pelkas da yetenekli, her an skoru değiştirebilecek bir oyuncu. Ancak tüm bu isimlere rağmen çok da takımı alıp taşıyan bir oyuncu ben henüz görmedim her iki tarafta da. Tabii bunda pandeminin de etkisinin olduğunu düşünüyorum; çünkü her takımda hastalık çıktı, antrenman yapamayan oyuncular oldu, psikolojik olarak etkilenen oyuncular oldu.

Beşiktaş’ta eksik isimlerin çoğunun takıma dönüşü Sergen Hoca’nın elini ne derecede güçlendirir? Kulübedeki en önemli isimler kimler?

Ljajic’in çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum; ama geçen Sergen Hoca’nın bir röportajını gördüm “Antrenman yapması gerek” gibi bir şey söyledi. Tabii ki antrenman yapması lazım ancak Ljajiç’in de kazanılması lazım bence. İyi, yetenekli ve her an skoru değiştirebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Oğuzhan için de aynı şeyleri söyleyebilirim. İnşallah bu iki kardeşimiz en kısa zamanda kendini toplar ve Beşiktaş’a faydalı olur.

Hem Erol Bulut hem Sergen Yalçın, Anadolu kulüplerinde önemli başarılar elde ettikten sonra taraftarı oldukları camiaların sorumluluğunu devraldılar. Bazen bu bir avantaja da dönüşüyor, yönetim ve taraftarlar arasında bir tampon görevi de görüyorlar. Sizce misyonları bu mu olmalı, yoksa bu durum onların işini biraz zorlaştırıyor mu? Özellikle Sergen Hoca’nın açıklamalarına bakarak siz buradan nasıl çıkarımlar yapıyorsunuz?

Şöyle bir gerçek var ki; ikisi de buraya gökten atılmadı. İkisi de çalışarak, mücadele ederek, Anadolu’da başarılı olarak büyük takımlara, ait oldukları camialara geldi. Bence ikisi de hak ettikleri yerde. İnşallah uzun süre ikisi de takımlarının başında kalır.

Sergen Hoca da şöyle bir sıkıntı var; kulüp maddi olarak sıkıntılı günler yaşıyor. Aynı şeyi bu denli Fenerbahçe ve Erol Hoca için söyleyemeyiz. Maddi olarak güçlü bir başkanları var. Beşiktaş’ın başkanı da bu anlamda çok güçlü; ama Beşiktaş borçlarından dolayı sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın yaptığı transferler arasında da uçurumlar var. Ama tabii ki bu iş paraya, transfere bakmıyor. En iyi antrenmanı yapan, sahaya çıkıp en iyi mücadeleyi sergileyen, en çok isteyen takım kazanıyor. Şu aralar Fenerbahçe daha çok istiyor. Ama ben Beşiktaş’ın, ’ın, ’in de bu yarışın içinde olacağını düşünüyorum.

İki takımda da oynamış bir oyuncusunuz. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta derbiye hazırlanış atmosferleri nasıldır?

Haberin devamı aşağıda

İkisinde de oynadım, ikisinde de şampiyonluk yaşadım. Değişik duygular. Fenerbahçe’ye gittiğim ilk sene şampiyon olduk. Beşiktaş’ın sahası İnönü’de yabancı oyuncu farkıyla üç sıfır hükmen mağlup olduk. İkinci yarı Beşiktaş’ı kendi sahamızda 3-1 yenip şampiyon olduk. Beşiktaş’tayken de Fenerbahçe’yi yenmiştik. Derbi öncesi ise gerçekten değişik olur. Futbolcuyu bu maçlara konsantre etmenize hiç gerek kalmaz; çünkü kendiliğinden konsantre olur. Giydiği formanın ve oynayacağı maçın ağırlığını bilir. Ben hem yenilgi, hem galibiyet duygusunu yaşadım. Mağlubiyette insan gerçekten çok üzülüyor. Biliyorsunuz derbileri kazandığınız zaman şampiyonluktan bahsedilir. Ancak neticede kazanmak her zaman avantajdır.

Hazır kazanmaktan konu açılmışken Beşiktaş veya Fenerbahçe’nin olası galibiyeti, iki takım için ileriye dönük nasıl bir etki bırakır?

Beşiktaş kaybederse şampiyonluk yolunda sıkıntı yaşar. Ama kazanırsa Fenerbahçe’nin çok fazla sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Beşiktaş kendini gelecek ve şampiyonluk için heveslendirir. Fenerbahçe için çok büyük bir kayıp olacağını düşünmüyorum. Evet kaybederse ağır bir yenilgi almış olur ama neticede yoluna bir şekilde devam eder.