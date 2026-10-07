Arjantin futbolunun hafızasından asla silinmeyecek olağanüstü bir gecede, Lionel Messi, taraftarlarına kendine özgü bir şekilde veda etti. Bir gol ve iki asistle takımını Benin karşısında 3-0'lık galibiyete taşıyarak Monumental Stadı'ndaki son maçını oynadı.

Gözleri yaşlı Messi, yürekten gelen sözlerle "Buradan ayrılmak istemiyorum" dedi ve bu söz, Arjantin kulüplerinin sosyal medya hesaplarını saran bir sevgi ve vefa dalgasının kapısını araladı; tüm renklerin tek bir lider arkasında birleştiği bir tabloda.

İlk adımlarını atmasına kucak açan kulüp Newell's Old Boys'tan en derin mesaj geldi. Kulüp iki fotoğraf paylaştı; biri Messi'nin takımın formasıyla çocukluğundan, diğeri ise milli takımla kazandığı kupalarla taçlanmış bir dünya şampiyonu olarak. Fotoğrafların yanına da şu dokunaklı ifadeyi ekledi: "Leo, Falkland Adaları'ndan gelen çocuğu çok mutlu ettin, teşekkür ederiz."





River Plate ise mesajına "Sonsuza dek" başlığını seçti ve şöyle yazdı: "Sonsuza dek, teşekkür ederiz kaptan", Messi'nin ülkesinin milli takımıyla kazandığı kupaları bir araya getiren bir fotoğrafla.









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Ezeli rakip Boca Juniors'ın cevabı ise Messi'nin tüm aidiyetlerden daha büyük olduğunu teyit etti ve şöyle yazdı: "Her zaman teşekkür ederiz kaptan."









Vefa dolu ifadeler çoğaldı. San Lorenzo kulübü şöyle yazdı: "Futbol için, formaya olan sevgin için, sevinç için, hiç bitmeyen çaban için ve Arjantinli olduğun için teşekkür ederiz."









Independiente kulübü ise sahneyi veciz bir cümlede özetledi: "Güzel bir aşk hikâyesi, çok teşekkür ederiz, gerçekleştirmediğin hayal bırakmadın."









En etkileyici açıklama ise, bütün bir halkın duygularını özetleyen uzun bir mesaj kaleme alan Huracán kulübünden geldi. Mesajda şöyle deniyordu: "Sonsuza dek müteşekkiriz kaptan; her sevinç için, her gözyaşı için, daha önce hiç olmadığımız kadar birbirimize sarılmamızı sağladığın için, bayrağımızı en yüksek zirveye taşıdığın ve bütün bir ülkenin hayalini gerçekleştirdiğin için. Minnetimizi ifade etmeye kelimeler yetmiyor. Büyün ve bize bağışladığın tüm duygular sonsuza dek kalplerimize kazınmış olarak kalacak. Her şey için teşekkür ederiz Lionel Andrés Messi."









Selamlar sadece büyük kulüplerle sınırlı kalmadı; Barracas Central, Defensa y Justicia ve Tigre kulüpleri de veda edenler listesine katıldı. Tigre kulübü Messi'nin ölümsüz sözlerini hatırlattı: "Bu forma benim hayalim, gururum ve hayatımdı."

Monumental gecesi işte böyleydi. Messi o gece yalnızca taraftarlara veda etmedi, tüm Arjantin de ona veda etti; çünkü sahadan ayrılanın yalnızca on numarayı taşıyan bir futbolcu olmadığını, kuşaklar boyu yaşanan bir hayal olduğunu idrak etti.















