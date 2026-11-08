Manchester United, Old Trafford'da Aston Villa ile oynayacağı kritik hafta sonu maçı öncesinde Premier Lig'de düşme hattına geriledi. Chelsea'nin eski savunmacısı Frank Leboeuf, Michael Carrick'in zor günler geçiren takımının küme düşmekten kurtulacak cesarete sahip olmadığını öne sürerek kulübe sert bir uyarıda bulundu.

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Manchester United son üç sıraya geriledi

Manchester United, Premier League'de düşme hattına gerileyerek oldukça tehlikeli bir konuma düştü. Nottingham Forest'ın Manchester City karşısında aldığı sürpriz galibiyet, cumartesi günü Carrick'in takımını son üç sıraya itti.

Bu endişe verici düşüş, yorumcuların ve taraftarların sert eleştirilerine yol açtı. Eski Chelsea savunmacısı Leboeuf, son performanslarına bakıldığında Old Trafford ekibinin gerçekten küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna inanıyor.

Leboeuf, mücadele etmeyen Manchester United oyuncularını eleştirdi

Leboeuf, Old Trafford'da paniğe kapılmak için gerçek bir neden olduğunu savunuyor. Mevcut kadronun zihniyetini sert biçimde sorgulayan Leboeuf, oyuncuların kümede kalma mücadelesi için gereken savaşma azminden yoksun olduğunu öne sürüyor.

Yaşanan kriz hakkında ESPNFC'ye konuşan Leboeuf şunları söyledi: “Oynadıkları maçları gördüğümüz için paniğe kapılmanız gerekeli epey oldu. Paniğe kapılmak için neden var ve bu bir süredir böyle.

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“Manchester United'da oynamayı hak etmeyen, Manchester United için yeterince iyi olmayan o oyunculardan kurtulamıyorsunuz. Kulüp için mücadele edecek cesaretleri, yürekleri ve gururları yok.”

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Carrick, Old Trafford'da büyük baskı altında

Mevcut kriz, geçen sezona kıyasla dikkat çekici derecede keskin bir düşüş anlamına geliyor. Carrick, daha önce geçici teknik direktör olarak göreve getirildiğinde takımın formunda büyük bir yükseliş sağlamış ve sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı getiren müthiş bir seriye öncülük etmişti.

Ancak eski orta saha oyuncusu bu olumlu ivmeyi koruyamadı. 45 yaşındaki Carrick, iki hafta önce Bournemouth'a karşı evinde aldığı ağır 3-0'lık yenilginin ardından görevini kaybedecek gibi görünüyordu. Leboeuf'a göre yönetim için teknik direktör değişikliği artık kaçınılmaz.

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“Hiçbir şey iyiye gitmiyor, herhangi bir gelişme görmüyoruz, işlerin nasıl düzelebileceğini de göremiyoruz” diye ekledi. “Yine söylüyorum, Michael Carrick'i destekliyorum. Ama bir noktada onu görevden almaktan başka seçenek kalmayacak. Bir çözüm göremiyorum, hiçbir şeyin iyiye gittiğini görmüyorum. Böyle devam ederlerse Manchester United'ın küme düştüğünü görebilirsiniz ki bu inanılmaz bir şey.”

Manchester United'ı kritik Aston Villa maçı bekliyor

Carrick, kötü Bournemouth yenilgisinin ardından kısa süreliğine görevde kalma şansı buldu. Ancak takım bu hafta sonu bir kez daha ağır bir darbe alırsa Manchester United yönetimi derhal harekete geçmek zorunda kalabilir. Manchester United, sezonunun gidişatını değiştirmek için bugün öğleden sonra Aston Villa'yı Old Trafford'da ağırlayacak. Yenilgi felaket olur ve Carrick'in takımının yaklaşan millî maç arası boyunca düşme hattında kalmasına yol açar.