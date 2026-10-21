Paris Saint-Germain, Gürcü oyuncu Khvicha Kvaratskhelia'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona karşılaşmasında sakatlanmasının ardından onun hizmetlerini kaybetmesiyle acı bir darbe aldı.

Fransız kulübünün resmi açıklamasına göre, tıbbi tetkikler kanat oyuncusunun sağ dizinde ön çapraz bağ kopması yaşadığını ortaya çıkardı.





Kulüpresmi internet sitesi üzerinden, Kvaratskhelia'nın takımın Barcelona karşısında 4-2 kazandığı maçta yaşadığı sakatlığın ardından önümüzdeki günlerde bir cerrahi operasyon geçireceğini duyurdu.

Kvaratskhelia'nın sakatlığı, önümüzdeki dönemde en önemli hücum silahlarından birini kaybedecek olan Fransız takımı için güçlü bir darbe anlamına geliyor; oyuncunun ameliyat olmasının ve rehabilitasyon sürecine başlamasının ardından ne kadar süre forma giyemeyeceğinin netleşmesi bekleniyor.

Gürcü oyuncu, Barcelona karşılaşmasını ikinci yarıda sakatlığının etkisiyle terk etmiş, ardından tıbbi tetkikler durumunun ciddiyetini doğrulayarak cerrahi müdahaleye ihtiyacı olduğunu teyit etmişti.

Kötü haberler Kvaratskhelia'nın sakatlığıyla sınırlı kalmadı; Paris Saint-Germain ayrıca Ousmane Dembélé'nin sol uyluk kasındaki sakatlığının ardından önümüzdeki haftalarda tedavisinin süreceğini de duyurdu.

Ayrıca Brezilyalı savunmacı Marquinhos da aynı karşılaşmada sağ uyluk kasında yaşadığı sakatlık nedeniyle önümüzdeki haftalarda tedavi görecek.

Böylece Paris Saint-Germain, Barcelona karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetten üç önemli sakatlıkla çıkarak, oyuncularının fiziksel durumundaki gelişmeleri önümüzdeki maçlar öncesinde bekleyen Luis Enrique yönetimindeki teknik heyete bir darbe vurdu.