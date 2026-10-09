Irak Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2027 Asya Kupası'na katılım hazırlıkları kapsamında ve son Körfez Kupası'ndaki hayal kırıklığının ardından milli takımın rotasını düzeltme çabaları çerçevesinde, önümüzdeki dönemde A Milli Takımı'nın teknik heyetini Iraklı bir yardımcı antrenörle güçlendirmeye yöneliyor.

"El-Arabi El-Cedid" sitesinin açıkladığına göre, mevcut yönelim, milli takımın teknik direktörü Avustralyalı Graham Arnold'a yardımcı olarak görev yapacak Iraklı bir antrenörün atanmasını içeriyor; ayrıntıların ise önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.

Irak Futbol Federasyonu Başkanı Younis Mahmoud, perşembe akşamı teknik heyete yeni bir antrenör ekleme yönünde bir eğilim bulunduğunu teyit etmiş, antrenörün kimliğinin ve katılım ayrıntılarının daha sonra kesinleşeceğini belirtmişti.

Bununla bağlantılı olarak Mahmoud, Irak Başbakanı Ali El-Zeydi ile bir toplantı yapıldığına ve bu toplantıda federasyonun çalışmalarına ve ona yönelik destek yollarına ilişkin dosyaların ele alındığına dikkat çekerek, bu görüşmelerin ayrıntılarının önümüzdeki dönemde medya aracılığıyla açıklanacağını kaydetti.

Irak Milli Takımı, Suudi Arabistan'da 7 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 2027 Asya Kupası müsabakalarına çıkmaya hazırlanıyor. Takım, mücadelesine 10 Ocak'ta Tacikistan ile karşılaşarak başlayacak, ardından 14 Ocak'ta Avustralya ile, daha sonra aynı ayın 19'unda Singapur ile karşılaşacak.

Son Körfez Kupası'na grup aşamasından veda eden Irak Milli Takımı, kıta turnuvasında dengesini yeniden bulmayı umuyor. Takım, Umman ile 1-1 berabere kalmış, Kuveyt'i 3-2 yenmiş, ardından Suudi Arabistan'a 2-0 mağlup olmuştu.