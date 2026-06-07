Yunus Akgün'ün muhteşem golüyle Türkiye, Dünya Kupası öncesinde güven kazandı

Inter Miami stadyumunda Türkiye, Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün golleri sayesinde Türkler, İsviçre ile 1-1 berabere kalan Avustralya'ya karşı oynayacakları ilk Dünya Kupası maçına moralli bir şekilde gidiyor.

Maçın açılış dakikalarında Venezuela öne geçti. Gleiker Mendoza ceza sahasına doğru hızla ilerledi, içeriye doğru kesip topu uzak köşeye muhteşem bir vuruşla gönderdi.

Orkun Kökcü ve Arda Güler'in de yer aldığı ilk 11'de sahaya çıkan Türkler, Dünya Kupası'na katılamayan dirençli Venezuela karşısında beraberlik golünü aramak zorunda kaldı.

İlk yarı bitmeden Yilmaz skoru 1-1'e getirdi. İçeriye doğru gelen bir köşe vuruşu direkten Türk oyuncunun gövdesine çarptı ve top şans eseri ağlara gitti.

İkinci yarıda erken gelen golün etkisi tamamen tersine döndü. Güler, José David Contreras'ın kalesinden 25 metre uzaklıkta boş alanda bulunan Akgün'ü buldu. Akgün, topu harika bir şekilde ağlara gönderdi: 2-1.

Akgün'ün muhteşem golü, galibiyet için yeterli oldu. 14 Haziran'da Türkiye, Dünya Kupası'na Avustralya ile oynayacağı grup maçıyla başlayacak.