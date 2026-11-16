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Yunanistan, Hollanda karşısında aldığı 7-0'lık ağır yenilgiden üç gün sonra, pazartesi günü sahasında Sırbistan'ı 1-0 yendi. 2004 Avrupa şampiyonu böylece B grubunu 11 puanla üçüncü sırada tamamladı ancak bu sonuç, Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselmesine yetmedi. Almanya ve Hollanda ise sırasıyla birinci ve ikinci olarak tur atladı.

Lazaros Rota, yarım saati aşkın süre geride kaldığında Djordje Petrovic'in karşısında belirdi ancak kaleci gol yemedi. Petrovic, kısa süre sonra da güzel bir kurtarışla Christos Tzolis'in gol atmasını önledi.

Yunanistan oyuna hâkimdi ve topa çok daha fazla sahip oldu ancak gol gelmedi. Volos'taki Panthessaliko Stadyumu'nda devre arasına 0-0'lık eşitlikle girildi.

Yunanistan, ikinci yarıda da özellikle hareketli bir oyun sergileyen Tzolis ile gol aradı. Konstantinos Karetsas, elverişli bir pozisyonda fırsatı değerlendiremedi ve Petrovic'e kurtarış yapma imkânı verdi.

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Sırbistan, baskıya rağmen direndi. Dusan Tadic, 65. dakikada oyuna girdi. Konuk ekipte yorulan Aleksandar Mitrovic ise kenara alındı.

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Bitime 20 dakika kala Yunanistan 1-0 öne geçti. Vangelis Pavlidis'in pasıyla buluşan Georgios Masouras, soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara göndererek Yunan taraftarları sevindirdi.

Yunanistan son bölümde de üstün taraftı, ancak skor 1-0 olduğu için maçın heyecanı sürdü. Sırbistan beraberliği arasa da geç bir gol bulup Uluslar Ligi grup aşamasından en azından bir puan çıkarmayı başaramadı. Sergej Milinkovic-Savic'in uzatma dakikalarındaki kafa vuruşu ise üst direkten döndü.

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Yunanistan kazandı ancak B grubunu ilk iki sırada bitiremedi. Almanya (0-1'lik galibiyet) ve Hollanda (2-0 öne geçtikten sonra 2-2'lik beraberlik) karşısında alınan iyi sonuçların ardından bu, bir hayal kırıklığı oldu.