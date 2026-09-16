Yunanistan - Hollanda biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi A fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Yunanistan, 1 Ekim 2026'da Selanik'teki Toumba Stadyumu'nda UEFA Uluslar Ligi'nde kritik öneme sahip bir maçta Hollanda'yı ağırlayacak. Bu karşılaşmaya Avrupa futbolunda köklü geleneklere sahip iki ülke çıkıyor ve maç gününde yoğun bir atmosferi garanti ediyor.

GOAL, yerinizi nasıl alacağınıza dair ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgilere sahip. Biletlerin nereden alınacağını, fiyat detaylarını öğrenin ve takımınızı canlı desteklemeye hazır olun.

Yunanistan - Hollanda UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Yunanistan - Hollanda maçı Selanik'teki Toumba Stadyumu'nda oynanacak. Resmi başlama saati henüz teyit edilmedi; kesin program için bölgenizdeki yayıncıyı kontrol edin.

UEFA Nations League A - Hafta 3 1 Eki 2026 - 14:45 Toumba Stadium

Yunanistan - Hollanda Erkekler Uluslar Ligi biletleri nereden alınır?

Resmi biletler, Yunanistan Milli Takımı'nın iç saha maçları için birincil satışları yürüten Hellenic Football Federation bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmi site, ön satış ve genel satış dönemlerinde gişe fiyatından bilet arayan taraftarlar için ilk başvuru noktasıdır.

Resmi sitedeki listelemeler tükenirse, Ticombo gibi ikincil platformlar tercih edilebilir.

Yunanistan - Hollanda Erkekler Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

Resmi HFF portalında standart bilet fiyatları, genel giriş tribünleri için genellikle 25 €'dan başlar. Fiyatlar, Toumba Stadyumu'ndaki koltuk konumu ve kategoriye göre artar.

Ticombo gibi ikincil pazarlarda ise bilet fiyatları, koltuk durumu ve anlık piyasa talebine bağlı olarak şu anda 65 €'dan başlıyor.

Yunanistan - Hollanda UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Yunanistan - Hollanda form durumu

Yunanistan son beş maçında galibiyet alamadı; bu süreçte üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşadı. Takımın son maçı, 7 Haziran'da oynanan hazırlık karşılaşmasında İtalya'ya karşı alınan 0-1'lik yenilgiydi. Bundan önce de İsveç ile 2-2 berabere kaldı. Yunanistan bu beş maçın üçünde gol atamazken, söz konusu süreçte toplam sadece üç gol yedi.

Hollanda son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Takımın son sonucu, 30 Haziran'da Dünya Kupası'nda Fas ile oynadığı ve turnuvaya veda ettiği 1-1'lik beraberlik oldu. Bundan önce aynı turnuvada İsveç'i 5-1, Tunus'u 3-1 yendi ve Japonya ile 2-2 berabere kaldı. Hollanda bu beş maçta 12 gol attı.

Yunanistan - Hollanda: Son maçların geçmişi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma Ekim 2023'te oynandı ve Yunanistan, Atina'daki Avrupa Şampiyonası eleme maçında Hollanda'ya 0-1 kaybetti. Bir ay önce ise Hollanda, aynı eleme kampanyasının rövanş niteliğindeki maçında sahasında 3-0 kazanmıştı. Hollanda ayrıca 2004'teki bir hazırlık maçını da 4-0 kazandı, ancak Yunanistan 2016'da Amsterdam'da oynanan bir hazırlık maçında 2-1 galip geldi. Dört kayıtlı karşılaşmanın genelinde Hollanda'nın Yunanistan'ın bir galibiyetine karşılık üç galibiyeti bulunuyor.



