Yunanistan - Almanya UEFA Uluslar Ligi A ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

UEFA Nations League A - Hafta 4 4 Eki 2026 - 14:45 Toumba Stadium

Yunanistan ile Almanya, 4 Ekim 2026'da EST ile 12.45'te ve GMT ile 18.45'te karşı karşıya gelecek.

Yunanistan kusursuz gidişatını sürdürmeyi hedefliyor

Sürpriz ekip Yunanistan, şu ana kadar Uluslar Ligi'ndeki üç maçının ikisini kazandı; perşembe günü Hollanda ile 2-2 berabere kalmadan önce Sırbistan ve Almanya'ya karşı galibiyetler aldı. Arsenal kanat oyuncusu Christos Tzolis, Ivan Jovanovic'in takımında 10 numara pozisyonunda parladı; Sırbistan'a karşı gol attı ve sol kanatta sürekli tehdit yarattı. Saidi merkezli tecrübeli forvet Giorgos Masouras, Hollanda karşısında bir gol atıp bir asist yaptı.

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Klopp yavaş bir başlangıç yaptı

Almanya, UEFA Uluslar Ligi A'da üç maç sonunda yalnızca tek galibiyetle şimdiden rakiplerinin gerisinde kaldı. Ancak bu galibiyeti son maçında, büyük ölçüde değişen kadrosuyla Sırbistan karşısında Bayern'den Tom Bischof ve Liverpool yıldızı Florian Wirtz'in golleriyle aldı.

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Takım haberleri ve kadrolar

Yunanistan'ı Ivan Jovanovic çalıştırıyor, ancak ev sahibi ekip için şu anda doğrulanmış bir sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor. Maç saatine yaklaştıkça güncellemelerin eklenmesi bekleniyor.

Almanya'nın başında Jurgen Klopp bulunuyor, ancak deplasman ekibinin sakatlık ve ceza listesi bu aşamada doğrulanmış değil. Karşılaşma öncesinde yeni bilgiler geldikçe daha fazla takım haberi paylaşılacak.

Form durumu

Yunanistan bu maça aylardır yakaladığı en iyi form grafiğiyle çıkıyor; son beş maçında iki galibiyet aldı, hiç beraberlik yaşamadı ve iki de yenilgi aldı. Bu iki galibiyet Uluslar Ligi'nde geldi; 24 Eylül'de Belgrad'da Sırbistan'ı 2-1 yendikten sonra üç gün sonra Almanya'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçlar onları A Grubu'nun zirvesine taşıdı. Uluslar Ligi başlamadan önce Yunanistan, üç hazırlık maçında galibiyet alamamıştı; bu süreçte İtalya'ya 1-0 yenildi, İsveç ile 2-2 berabere kaldı ve bu üç maçın ikisinde gol atamadı.

Almanya'nın son dönemdeki karnesi pek iç açıcı değil: Son beş maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi. Tek galibiyetini Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili'ne karşı aldı. Ardından Uluslar Ligi açılış maçında Hollanda ile berabere kaldı, sonra da Dünya Kupası'nda Ekvador'a ve Augsburg'da Yunanistan'a yenildi. Yunanistan karşısındaki mağlubiyet, Almanya'nın 14 milli maç sonra ilk kez gol atamaması anlamına geliyordu; bu da yaz başında rahat gol bulan bir takım için zarar verici bir istatistik oldu.

İkili rekabette sonuçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 27 Eylül 2026'da Augsburg'da UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan'ın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi; bu sonuç, eşleşmedeki yerleşik tabloyu tersine çevirdi. Öncesinde Almanya, Haziran 2024'teki bir hazırlık maçında Yunanistan'ı 2-1, Euro 2012'de ise 4-2 mağlup etmişti. Kayıtlardaki beş karşılaşmada Almanya, Yunanistan'ın bir galibiyetine karşılık üç galibiyetle açık üstünlüğe sahip. Bir diğer sonuç da Almanya'nın lehine sonuçlanan, 2001'de Atina'da oynanan ve 2-4 biten bir Dünya Kupası eleme maçında alınmıştı.

Puan durumu

Grp. 2 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Yunanistan GRE 3 2 1 0 5 3 +2 7 B K K 2 Hollanda NED 3 1 2 0 5 4 +1 5 B K B 3 Almanya GER 3 1 1 1 3 2 +1 4 K K B 4 Sırbistan SER 3 0 0 3 2 6 -4 0 K K K Championship Playoff Küme Düşme Play-off Küme Düşme

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda Yunanistan şu anda ilk sırada yer alırken Almanya üçüncü basamakta bulunuyor. Bu tablo, iki takımın turnuvaya yaptığı zıt başlangıçları yansıtıyor.