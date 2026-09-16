Yunanistan - Almanya biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi A fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Yunanistan, 4 Ekim 2026'da Selanik'teki Toumba Stadyumu'nda oynanacak heyecan verici UEFA Uluslar Ligi grup aşaması maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Bu yüksek profilli karşılaşma, Avrupa futbolunun tutkuyla bağlı iki ülkesini kritik bir rekabetçi mücadelede buluşturuyor.

GOAL, bu maçta yerinizi almanız için ihtiyacınız olan tüm detayları sunuyor. Biletleri nereden alabileceğinizi, fiyat detaylarını ve biletlerinizi bugün nasıl temin edebileceğinizi öğrenin.

Yunanistan - Almanya UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Yunanistan - Almanya maçı, 1 Ekim 2026 Perşembe günü Selanik'teki Toumba Stadyumu'nda başlayacak. Bu karşılaşma için resmî yayın bilgisi şu anda mevcut değil.

UEFA Nations League A - Hafta 4 4 Eki 2026 - 14:45 Toumba Stadium

Yunanistan - Almanya biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, Yunanistan millî takımının iç saha maçları için birincil dağıtımı yürüten Hellenic Football Federation'ın (HFF) bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Ön satış ve genel satış dönemlerinde biletleri resmî fiyatıyla temin etmek için temel seçeneğiniz resmî portaldır.

Resmî sitedeki ilanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil platformlar başvurulacak seçeneklerdir.

Yunanistan - Almanya biletleri ne kadar?

HFF'nin resmî bilet satış portalında standart bilet fiyatları, genellikle kalenin arkasındaki genel kategori koltuklar için 25 €'dan başlar. Fiyatlar, Toumba Stadyumu'ndaki oturma bölümüne ve kategoriye göre artar.

StubHub gibi ikincil pazaryerlerinde ise bilet fiyatları şu anda koltuk başına 48 €'dan başlıyor. Nihai fiyatlar koltuk seçimi, konum ve anlık piyasa talebine göre değişiklik gösteriyor.

Yunanistan - Almanya UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Yunanistan - Almanya form durumu

Yunanistan, son beş maçının hiçbirini kazanamadı; bu süreçte üç beraberlik ve iki yenilgi aldı. En son sonucu, 7 Haziran'da oynanan hazırlık maçında İtalya'ya karşı alınan 0-1'lik yenilgiydi. Ondan önce de İsveç ile 2-2 berabere kaldı. Yunanistan, bu beş maçın üçünde gol atamadı, ancak toplamda sadece üç gol yedi. Macaristan ve Belarus karşısındaki beraberlikler de bu beş maçlık seriyi tamamlıyor.

Almanya ise son beş maçında tüm kulvarlarda üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında 29 Haziran'da Dünya Kupası'nda Paraguay ile 1-1 berabere kaldı ve bu sonuç turnuvadan elenmesiyle sonuçlandı. Bunun öncesinde hazırlık maçında ABD'yi 2-1 yendi, Curaçao'yu 7-1 mağlup etti ve Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili'ni 2-1 yendi; ardından Ekvador'a 2-1 kaybetti. Almanya bu beş maçta 13 gol attı ve altı gol yedi.

Yunanistan - Almanya: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Haziran 2024'te oynandı ve Almanya hazırlık maçında Yunanistan'ı 2-1 mağlup etti. Kayıtlardaki dört karşılaşmada Almanya üç galibiyet alırken Yunanistan hiç kazanamadı; Almanya'nın galip gelemediği tek maç ise 2001 Dünya Kupası elemelerinde Atina'da oynanan ve Yunanistan'ın 2-4 kaybettiği mücadele oldu. Almanya ayrıca Euro 2012'de Yunanistan'ı 4-2, Eylül 2000'deki Dünya Kupası elemesinde ise 2-0 mağlup etti.



