Yunan futbolcu, aracında ölü bulundu

31 yaşındaki Yunan futbolcu Tsoumanis, arabasında ölü olarak bulundu.

31 yaşındaki Yunan futbolcu Nikos Tsoumanis, Selanik’teki park halindeki aracında ölü bulunduğu bildirildi.

Kalamaria’da Nea Krinli imanının kıyısında bulunan Tsoumanis, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahaleler yeterli olmadı.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, adli tıp kurumunda yapılan incelemeler sonucu 31 yaşındaki ismin ölüm sebebinin boğulma olduğu belirtildi.

Ayrıca polisin, olayı bir cinayet olarak inceleyeceğine yer verildi.

Olay sonrasında yayılan görüntülerde, oyuncunun arabasının üzerine konulan çiçek demetleri dikkat çekti.

Tsoumanis’in kariyeri

Bu yaz Makedonikos’a transfer olan Tsoumanis, akademisinden yetiştiği kulübe geri dönmüştü.

31 yaşındaki isim, daha önceden Aris, Apollon Kalamaria, Xanthi, Corfu, Panthrakikos ve Veria gibi Yunan ekiplerinin formasını giymişti.

Tsoumanis, ayrıca Yunanistan U-21 takımında da boy göstermişti.

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