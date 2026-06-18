Yükselme başarısızlığına rağmen… Dünya Kupası, Al-Oweis’i Roshen Ligi’ne geri getiriyor

Suudi Milli Takımı’nın kalecisi Muhammed Al-Oweis, geçen sezonun ardından takımı Al-Ela’nın bu turnuvaya yükselmeyi başaramamasına rağmen, önümüzdeki sezon Roshen Ligi’ne dönmeye çok yaklaştı.

Al-Ela, Al-Oweis'in liderliğinde, geçtiğimiz Mayıs ayında oynanan play-off final maçını, yükseliş biletini kaptıran Al-Dir'ye karşı kaybederek gelecek sezon Roshen Ligi'ne yükselme şansını kaçırdı.

Suudi "Al-Riyadiya" gazetesi, Al-Dir'iya kulübünün, tarihindeki ilk Roshen Ligi sezonunda kadrosunu güçlendirmek amacıyla Al-Oweis ile sözleşme imzalamak istediğini ortaya çıkardı.

Gazete, Roshen Ligi’ne yeni yükselen kulübün, Al-Oweis’in Suudi Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası’ndaki katılımını tamamlamasını beklediğini ve ardından onunla resmi olarak anlaşmaya varmayı planladığını belirtti.

Al-Oweis, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında muhteşem bir performans sergiledi. 9 şutu kurtaran ve bunlardan 4'ünü ceza sahası içinden kurtaran kaleci, Suudi milli takımını grup aşamasının ilk turunda Uruguay ile 1-1 berabere kalmasına taşıdı.

Suudi kalecinin takıma transferini kabul etmesi halinde, Al-Dir'iya önümüzdeki sezon yeni bir yabancı kaleci ile sözleşme yapma planından vazgeçecek; özellikle de diğer pozisyonlarda bulunan sekiz yabancı oyuncudan yararlanmak amacıyla.

Böylece 34 yaşındaki kaleci, ayrılmasından sadece bir sezon sonra Roshen Ligi’ne geri dönebilir. Al-Oweis, 2025 yazında Al-Hilal’dan ayrılıp Al-Ula’ya transfer olmuş ve takımı üst lige çıkarmayı ummuştu, ancak bu hedefine ulaşamamıştı.

Al-Dir'iye, Muhammed Al-Oweis'in futbol kariyerinde temsil edeceği beşinci kulüp olabilir. Al-Oweis, 2014 ile 2017 yılları arasında Al-Shabab'da oynadıktan sonra Al-Ahli'ye transfer olmuş ve 2022 yılına kadar bu kulüpte forma giymişti. Ardından Al-Hilal'a, oradan da 2025'te Al-Ula'ya transfer olmuştu.