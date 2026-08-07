Manchester United ve Arsenal, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk saflarındaki Brezilyalı bir cevheri izlemek için gözlemci gönderdi; genç oyuncunun "hat-trick" yaptığı maç, bir dizi büyük Avrupa kulübünün dikkatini üzerine çekti.

20 yaşındaki Brezilyalı Kaua Elias, ikinci yarıda biri kafayla, biri sol ayakla, üçüncüsü de sağ ayakla olmak üzere 3 gol kaydederek Shakhtar Donetsk'i geçen pazartesi Ukrayna'nın Lviv şehrinde oynanan maçta Kudrivka karşısında (5-1'lik) büyük bir galibiyete taşıdı.

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İngiliz "The Sun" gazetesine göre, İtalyan Milan ve Portekizli Porto da Brezilyalı forvetin gelişimini takip ederken, Arsenal ve Manchester United'ın gözlemcileri Elias'ı yakından izlemek için tribünlerde yer aldı.

Oyuncu maç boyunca tam anlamıyla bir forvet olarak yeteneklerini sergiledi; her iki ayağını da kullanabiliyor, hava toplarında tehlike oluşturuyor, ceza sahası içinde ise soğukkanlılık ve bitiricilik özelliklerine sahip. Elias daha önce Brezilya'nın alt yaş grubu milli takımlarını temsil etmişti; Shakhtar ise onun değerini yaklaşık 30 milyon sterlin olarak biçiyor.

Oyuncuya olan ilginin artmasıyla birlikte Shakhtar'ın mali taleplerini düşürmesi pek olası görünmüyor; özellikle de Ukrayna kulübüyle olan sözleşmesinin 2029 yılına kadar uzanması nedeniyle.

Buna karşılık, "The Sun"'a göre Brezilyalı forvet, kariyerine uygun bir sportif proje içeren bir teklif alması hâlinde büyük Avrupa liglerinden birine transfer olmaya karşı çıkmıyor.