İspanya Yüksek Spor Konseyi Başkanı Jose Manuel Rodriguez Uribes, LaLiga Başkanı Javier Tebas'tan açıklamalarını geri çekmesini ve Real Madrid'den özür dilemesini istedi. Tebas, Madrid kulübünün televizyon kanalının medya yöntemlerini, Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in kullandığı yöntemlere benzetmişti.

AS gazetesi, Uribes'in bugün cumartesi günü Valensiya kentindeki Manises'te düzenlenen bir etkinlik sırasında İspanyol haber ajansına verdiği açıklamaları yayımladı.

Uribes, "Tebas'ın yaptığı karşılaştırma kabul edilemez. Kendisinden açıklamalarını geri çekmesini ve Real Madrid'den özür dilemesini istiyorum" dedi.

Yüksek Spor Konseyi'nin en üst düzey yetkilisi, özellikle Tebas'ın bulunduğu makam göz önüne alındığında, bu açıklamaların meşru eleştiri sınırlarını aştığı görüşünde.

Uribes şöyle devam etti: "İspanya'da demokrasinin temel dayanaklarından biri olan ifade özgürlüğünün çok geniş, hatta son derece geniş bir alana sahip olduğunu düşünüyorum. Ancak bu özgürlük, İspanya Ligi'ndeki bir kulüpten söz ederken hiçbir şekilde Nazizme ve Goebbels'e atıfta bulunmayı kapsamaz."

Uribes, "Üstelik bu açıklamalar bizzat lig başkanı tarafından yapıldı, bu da sorumluluğu iki katına çıkarıyor" diye ekledi.

Uribes ayrıca Javier Tebas'ın açıklamalarına ilişkin tutumunun altını çizerek, eleştirinin futbolun bir parçası olduğunu vurguladı; ancak İspanya Ligi Başkanı'nın bu karşılaştırmayla sınırları aştığı görüşünde.

"Etik ve siyasi açıdan, sorumluluk duygusu perspektifinden bakıldığında, bu konuda muazzam bir aşırılık olduğunu düşünüyorum ve Tebas'ın Real Madrid'den özür dilemesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Uribes, Florentino Perez başkanlığındaki Madrid kulübünün dünyanın her yerinde İspanyol futbolunu temsil ettiğini hatırlatarak, kulübün Avrupa tarihinin en karanlık dönemlerinden biriyle ilişkilendirilmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi.

Konu aynı zamanda İspanya Yüksek Spor Konseyi'nin hukuk birimi tarafından da inceleniyor.

Uribes, İspanya Ligi Başkanı'nın açıklamalarının herhangi bir disiplin cezası doğurup doğurmayacağının incelenmesi için yetkili birimleri görevlendirdiğini doğruladı.

Buna karşılık Tebas, yaptığı karşılaştırmayı savundu ve Real Madrid'in televizyon kanalını, kulübü her zaman mağdur konumunda gösteren içerikler sunmakla suçladı. Tebas'a göre kanal, kulübün haksızlığa uğradığı hissini pekiştiren unsurları seçip olayların çevresindeki bağlamı dışarıda bırakıyor.



