Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) bünyesinde çalıştığı dönemde kendisiyle ilişki yaşadığı iddia edilen bir kadının, ayrılmasının ardından kurumdan mali tazminat aldığının ortaya çıkmasının ardından artan bir baskıyla karşı karşıya.

İngiliz "The Telegraph" gazetesine göre, söz konusu kadın, Infantino'nun Avrupa Futbol Federasyonu Genel Sekreteri görevini üstlendiği dönemde UEFA'dan ayrılma konusunda anlaşmaya varılmasının ardından 6 haneli bir meblağ aldı.

Uzlaşma ve ödemelerle ilgili detaylar, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde bir endişe durumu yarattı.

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UEFA'daki üst düzey yetkililer, Infantino'nun kurum içinde geçirdiği 16 yıla ilişkin bir soruşturma açmayı düşünüyor; ödemelerin nasıl düzenlendiğini ve iddia edilen ilişkinin Genel Sekreterlik görevini üstlendiği dönemde işe alım ve terfi kararlarını etkileyip etkilemediğini öğrenmek istiyorlar. Ayrıca federasyondaki kariyeri boyunca sergilediği davranışları daha geniş bir çerçevede incelemek de gündemde.

Rapora göre, söz konusu kadının Infantino ile yaşadığı iddia edilen ilişki döneminde terfi ettiği, başlangıç seviyesindeki bir görevden daha kazançlı bir idari pozisyona geçtiği ve maaşında yüzde 30 oranında bir artış sağlandığı öne sürülüyor.

Kadının kariyerinde hızla ilerlemesi UEFA içinde rahatsızlık yaratırken, ayrılmasının ardından aldığı tazminatın detayları o dönemde geniş çapta bilinmiyordu.

Platini'nin müdahalesi

Bilgilere göre, Infantino o dönemde UEFA'nın başkanı olan Michel Platini'den zorlu bir tutumla karşı karşıya kaldı. Kaynaklara göre Platini, kendisi ile kadın arasında bir seçim yapmasını talep etti.

Sonunda kadının mali tazminat karşılığında UEFA'dan ayrılması konusunda anlaşmaya varıldı. Ayrılmasının ardından UEFA'nın, anlaşmanın bir parçası olarak kadının işletme yüksek lisansı (MBA) için eğitim masraflarını (yılda yaklaşık 45 bin sterlin) da karşıladığı söyleniyor.

UEFA bir açıklamada, kadına ayrılırken bir meblağ ödediğini teyit etti ve kadınla Infantino arasında bir ilişki bulunduğuna dair iddialardan haberdar olduğunu da kabul etti.

Federasyon, o tarihten bu yana düzenlemelerini "üst düzey modern kurumlarda yürürlükte olan standartlarla uyumlu olacak şekilde" sıkılaştırdığını ekledi.

Buna karşılık, FIFA sözcüsü suçlamaları şiddetle reddederek, Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı "Gianni Infantino bu iddiaları şiddetle reddediyor ve bunlar kesinlikle doğru değil" dedi. Sözcü, "Uygunsuz bir davranış ya da yasa veya düzenlemelerin ihlal edildiğine dair herhangi bir ima iftiradır" ifadelerini de sözlerine ekledi.