Yüksek bedel… Atlético Madrid, Barcelona’ya Álvarez transferi için şartlarını belirledi

İspanyol bir basın raporu, bugün Çarşamba günü, Barcelona’nın mevcut yaz transfer döneminde Arjantinli forvet Julián Álvarez’i kadrosuna katmak için Atlético Madrid ile yürüttüğü görüşmelere ilişkin yeni ayrıntıları ortaya çıkardı.

Katalan “Sport” gazetesinden gazeteci David Bernabéu’ya göre, Atlético Madrid, Álvarez’ın ayrılmasına rıza göstermek için şartlarını belirledi ve 120 milyon avronun yanı sıra genç orta saha oyuncusu Marc Bernal’ı da talep etti.

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Bernabéu, bu talebin iki kulüp arasındaki son görüşmelerde resmi olarak gündeme getirildiğini açıkladı ve Barcelona yönetiminin, Bernal'ı kulübün gelecek planlarında önemli bir unsur olarak gördüğü ve ona değer verdiği için bu oyuncuyu transferin bir parçası olarak dahil etmeyi reddettiğini belirtti.

Çok sayıda basın haberine göre, Julian Alvarez Barcelona'ya transfer olmayı hayal ederken, kulübü ise Arjantinli forvetini, hem mali hem de teknik açıdan devasa bir teklif karşılığında bile olsa elinden çıkarmama konusunda kararlı.

“Tango dansçısı” lakaplı oyuncu, çeyrek finalde İsviçre’yi 3-1 mağlup ettikleri heyecan verici maçta uzatmalarda muhteşem bir gol attıktan sonra, bugün Çarşamba akşamı 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile oynayacağı kader maçı için hazırlanıyor.