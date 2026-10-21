Haberi yayımlayan Sport Bild'e göre, Svabyalılar bundan böyle profesyonel oyuncuların özel araçlarıyla kulüp yerleşkesine gelmesini yasaklıyor. Kırmızı bir Ferrari, siyah bir Rolls-Royce Cullinan veya mor bir McLaren gibi lüks otomobillerin yerini istisnasız Mercedes ve Porsche marka şirket araçları alacak.

Habere göre oyunculara ekim ayında bu yönde yazılı bir talimat gönderildi. Kurala uymayanları ağır para cezaları bekliyor. Bir yandan, her biri hisselerin yüzde 10'undan biraz fazlasına sahip olan iki otomobil üreticisinin daha fazla temsil edilmekte ısrar ettiği belirtiliyor. Diğer yandan ise genel müdür Alexander Wehrle, sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Fabian Wohlgemuth ve sportif direktör Christian Gentner'ın öncülüğündeki sportif yönetim, odağı sportif başarıya çevirmek istiyor.

Ancak şu anda Bundesliga'da işler hiç de yolunda gitmiyor. Stuttgart'ın altı maç sonunda yalnızca altı puanı var; bu, Şampiyonlar Ligi'nde topladığı puandan bile az. Atletico Madrid'le 1-1 berabere kaldıktan sonra Stuttgart ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde yedi puana ulaştı. Rakip kale önünde, sayısal üstünlüğe rağmen, bir kez daha yeterince etkili olamadıkları için Deniz Undav ve takım arkadaşları maçın ardından üç puanı kaçırmaktan bile yakındı.

Sebastian Hoeneß de işi sıkı tutuyor: VfB Stuttgart'ın teknik direktörü artık neyi farklı yapıyor?

Bu arada teknik direktör Sebastian Hoeneß'in de disiplini artırdığı belirtiliyor. Sport Bild'in haberine göre antrenmanlar artık daha uzun ve belirgin biçimde daha yoğun geçiyor. VfB teknik direktörü mevcut mücadele kazanma oranından memnun olmadığı için günlük programda, topsuz olarak sahanın tamamını kat eden çapraz koşuların yanı sıra çok sayıda ikili mücadele çalışması da yer alıyor.

Gelecek maçlar VFB Bundesliga 14:30 BMG

Hoeneß'in takımla iletişim kurma biçimini de değiştirdiği belirtiliyor. Habere göre bireysel hatalar artık eskisi gibi oyuncularla bire bir görüşmelerde değil, tüm takımın önünde dile getiriliyor. Takıma açık bir uyarı niteliği taşıyan bir başka önlem de şu: Artık hiçbir oyuncunun ilk 11'deki yeri garanti değil.

Pazartesi günü yapılan olağan denetim kurulu toplantısında da ilk ara değerlendirme yapıldı. Genel olarak, millî maç arasından sonraki iki haftanın doğru yönde atılmış bir adım olduğu konusunda görüş birliği bulunduğu belirtiliyor. VfB yöneticileri, başarının lig maçlarına da döneceğinden emin. Hoeneß'in takımı son dönemde özellikle yarattığı çok sayıdaki gol fırsatının karşılığını alamadı. Geçen hafta sonu HSV karşısında alınan üzücü 1-0'lık yenilgide de durum böyleydi.