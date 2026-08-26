Sport Bild, 19 yaşındaki oyuncunun sözleşme uzatmasına dair yeni ayrıntıları ortaya çıkardı. Buna göre bu anlaşma, birkaç faktör sayesinde yakın gelecekte de oyuncunun hesap bakiyesine yeniden olumlu yansıyabilir.

Sürpriz geri dönüşün açıklanmasından kısa süre sonra, El Mala’nın artık 2031’e kadar geçerli olan sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmadığı sızmıştı. Edinilen bilgilere göre maaşı yaklaşık üç milyon euroya çıkarak ikiye katlandı. Ayrıca bir dönem Lukas Podolski’de olduğu gibi 10 numaralı formayı aldı. Sport Bild haberine göre ise kısa ya da uzun vadede oyuncu tarafına daha da fazla para akacak.

Buna göre El Mala’nın annesi Sabrina, bu yaz oğlunun geleceğine ilişkin görüşmeleri başlıca yürüten isim olarak iki kulüp arasındaki anlaşmaya rağmen Brentford FC’ye de ret cevabı verdi ve yüzde beşlik bir sonraki satış payı pazarladı. Yani gelecek yaz bir kulüp masaya 50 milyon euro koyarsa, ki kulübün sabit bedel olarak talep ettiği rakam buydu, El Mala ve ailesi 2,5 milyon euro kazanacak. Bonservis bedelinin 100 milyon euro olması halinde ise, ki Premier League’in alım gücü düşünüldüğünde böylesine yetenekli hücum oyuncularında bu ihtimal dışı değil, bu rakam beş milyon euroya çıkacak.

Said El Mala gelecek yaz 1. FC Köln’den ayrılabilir mi?

Köln’ün, gelecek yaz bir büyük kulüp kapısını çalarsa ona zorluk çıkarmayacağı yönündeki söylentileri, spor genel müdürü Thomas Kessler, Würzburger Kickers ile oynanan kupa maçı (2-1) sırasında net şekilde yalanladı: "Bu süreç güvene dayalı. Tüm görüşmeler güvene dayalıydı. Ve sonunda bu durumda bir centilmenlik anlaşması da yok, bir çıkış maddesi de yok." Yine de uygun bir teklif gelmesi halinde, sözleşme uzatımından bir yıl sonra ayrılık ihtimali kesinlikle dışlanmış değil.

Kölner Stadt-Anzeiger’in birkaç gün önce bildirdiği gibi, oyuncu tarafı ayrıca 500 bin euroluk bir tür imza parası da güvence altına aldı, ancak bu ödeme alışıldığı gibi tek seferde yapılmayacak. Bunun yerine El Mala’nın Köln formasını giydiği her yıl ödenecek. FC’nin ana sponsoru REWE ile yapılan özel bir anlaşma sayesinde de ek gelir ihtimali bulunuyor. Patronu Lionel Souque, Keçiler’in denetim kurulunda yer alan şirketin, El Mala ile özel bir sözleşme yaptığı anlaşılıyor.

Sport Bild bilgilerine göre, milli oyuncu olması halinde genç futbolcunun Jamal Musiala ve Thomas Müller’e benzer şekilde öne çıkarılarak pazarlanması planlanıyor. El Mala sezon başlangıcı civarında bir sakatlık yaşamazsa, bu durum daha gelecek milli maç arasında gerçekleşebilir. Eylül ortasında yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp ilk kadrosunu açıklayacak. El Mala, Julian Nagelsmann’ın Dünya Kupası kadrosu için de adaylar arasında gösteriliyordu, ancak sonunda bu gerçekleşmedi. En çok da Nagelsmann’ın Lennart Karl’ın sakatlığının ardından kanat oyuncusu için El Mala’yı değil, orta saha oyuncusu Assan Ouedraogo’yu kadroya çağırması anlaşılmaz bulundu.

Getty Images

Said El Mala neden BVB’ye transfer olmadı?

Milli oyunculuğa yükselmek aynı zamanda piyasa değerinde artış anlamına da gelecekti ve elbette BVB de bunun farkındaydı. Borussia Dortmund bu nedenle El Mala’yı kulüp tarihinin en pahalı transferi yapma fikrinden geri durmadı. Medya haberlerindeki ortak bilgilere göre bonus ödemeleri dahil masada 50 milyon euronun üzerinde bir teklif vardı. Ancak Köln, 50 milyon euroluk sabit bir bedelde ısrar ettiği için bunu kabul etmedi. Hemen ardından El Mala’yı Yan Diomande’nin halefi olarak kadrosuna katmak isteyen Leipzig de FC karşısında sonuç alamadı. İddiaya göre RB, BVB’den bile biraz daha fazlasını teklif etti, ancak Köln’ün vetosu değişmedi.

El Mala ayrıca şimdiye kadar ikinci takımda forma giyen kardeşi Malek’in yanında olmaya da devam edebilecek. Anlaşma kapsamında onun sözleşmesinin de erken bir şekilde 2031’e kadar uzatıldığı belirtiliyor. Böylece kardeşler hâlâ sadece paket hâlinde alınabiliyor; bunun da sıra dışı yeteneğin gelecek planlamasında büyük bir etken olduğu ifade ediliyor.