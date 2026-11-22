Serie A'nın 12. haftasını bizimle CANLI olarak yeniden yaşayın.

Reklam

Serie A, 12. hafta

Juventus-Venezia 4-0

Goller: 53' Woltemade (J), 59' Koopmeiners (J), 65' Cabal (J), 71' pen. Kolo Muani (J)

Kazanmak ve bunu ikna edici bir oyunla yapmak şarttı. Görev yarım kaldı. Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus, Serie A'nın 12. haftasında, pazar günü 12.30'da Torino'daki Allianz Stadium'da Davide Nicola'nın Venezia'sıyla karşılaştı. İlk yarı sonundaki yuhalamaların ve Woltemade'nin oyuna geç girişinin ardından ancak 46. dakikada kendine gelen Juventus, Venezia'ya 18 dakikada dört gol attı: Puanını 21'e çıkaran Juventus, Milan'ın maçını beklerken dördüncü sıradaki Como'nun 5 puan gerisinde kaldı. Maçın kilidini açan golü atan Alman oyuncu, farkı ikiye çıkaran Koopmeiners'ın golünde de asisti yaptı. Ardından Cabal kafayla üçüncü golü, Kolo Muani ise penaltıdan dördüncü golü attı. Spalletti rahat nefes alsa da farklı galibiyete rağmen henüz ikna edemedi. Taraftarların 45. dakikadaki yuhalamaları da bunu gösteriyor.

Reklam Reklam

GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR:

Related Topics

77' - Venezia direğe takıldı! Fernandez'in şutunda direk, Vicario'yu kurtardı.

71' - KOLO MUANI'DEN JUVENTUS'UN DÖRDÜNCÜ GOLÜ! Fransız oyuncu penaltıyı gole çevirerek skoru 18 dakika içinde 4-0'a getirdi.

Reklam

70' - Juventus penaltı kazandı! Kolo Muani ceza sahasında yere düşürüldü, Juventus lehine penaltı kararı çıktı.

65' - JUVENTUS'TAN ÜÇÜNCÜ GOL, CABAL! Zhegrova'nın soldan yaptığı ortada Kolombiyalı oyuncu kafayla ağları buldu: 3-0.

Reklam

59' - JUVENTUS FARKI İKİYE ÇIKARDI, KOOPMEINERS! Woltemade'nin asistinde ceza sahasına hareketlenen Hollandalı oyuncu, Juventus'un farkı artıran golünü attı.

53' - WOLTEMADE İLE JUVENTUS 1-0 ÖNDE! Celik'in sağdan ortasında McKennie şutunu çekti ancak savunma topu uzaklaştırdı. Ardından Alman oyuncu ağları buldu. Juventus öne geçti!

Reklam

45' - McKennie'nin kafa vuruşuyla tehlike yaratan Juventus'ta top dışarı çıktı.

25' - Zhegrova'nın şık hareketleriyle kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Stankovic şutu kurtardı. Juventus'un ilk fırsatı.

Reklam

MAÇ KÜNYESİ:

Juventus-Venezia 4-0

Reklam

Goller: 53' Woltemade (J), 59' Koopmeiners (J), 65' Cabal (J), 71' pen. Kolo Muani (J)

JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Celik (68' Gatti), Bremer, Kelly, Cabal (74' Cambiaso); McKennie, Douglas Luiz (46' Sarr), Koopmeiners; Zhegrova, Kolo Muani (84' Boga), Alajbegovic (46' Woltemade). Teknik direktör: Spalletti

Reklam

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut (84' Sagrado), Kike Perez (84' Fanne), Sohm (67' Dagasso), Busio, Haps; Lauberbach (67' Yeboah), Adams (87' Rrahmani). Teknik direktör: Nicola

Sarı kartlar: -

Reklam

Kırmızı kartlar: -

Hakem: Arena

Reklam

Asistler: Woltemade (J), Zhegrova (J)