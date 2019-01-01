Yücel İldiz: Kimse bizden bu neticeyi beklemiyordu

Denizlispor, Süper Lig'e müthiş bir çıkışla başlarken teknik direktör Yücel İldiz üzerine koyarak gitmeleri gerektiğini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel 'un teknik direktörü Yücel İldiz, "Süper Lig kolay değil. Biz de savaşmaya hazırız. Her zaman kazanmak için çıkacağız" dedi.

Yeşil-siyahlı ekip, ligin 4. haftasında sahalarında oynayacakları maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Yücel İldiz, Anadolu takımlarının hesabını kitabını iyi yaparak transfer yaptıklarını söyledi.

"Üstüne katarak gitmemiz lazım"

Süper Lig'de 18 takımın birbiriyle kıyasıya mücadele ettiğini anlatan İldiz, şunları kaydetti:

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"Bütün takımlarımız değerli ve çok büyük lokomotifler var. Lige çıktık ve kimse bizden bu neticeyi beklemiyordu. Bu yeterli değil üstüne katarak gitmemiz lazım. En sondaki takım birinci sıradaki ekibi yenebilir. Lige çok iyi konsantre olmak gerekiyor. Camialar sahaya sadece 11 kişiyle değil, tüm tüm kamuoyunun desteğini arkasına alarak sahaya çıkmalı, onu hissetmeli. Takım olarak bunu yapmaya çalışıyoruz."

Meslek hayatı boyunca hakemlerle ilgili hiç konuşmadığını vurgulayan İldiz, maçın ardından pozisyonları analiz ederek hatalarını görmeye çalıştıklarını dile getirdi.

"Savaşmaya hazırız"

Transfer ettikleri oyuncuların takıma çok iyi uyum sağladığını belirten İldiz, "Bir oyuncu daha alsak iyi olurdu ama arkadaşlarımızın hepsine güveniyorum. Zaten oynanan müsabakalarda gördünüz. Kadrodaki herhangi bir 11 çıkıp bizi çok iyi temsil edebilir. Süper Lig kolay değil. Biz de savaşmaya hazırız. Her zaman kazanmak için çıkacağız. Mücadele gücü yüksek, kazanma alışkanlığı olan ve her zaman futbolun bir temaşa spor olduğunu herkese hissettiren bir takımız" diye konuştu.