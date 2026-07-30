Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA'nın turnuvalarının yönetimini ve başta Dünya Kupası olmak üzere organizasyonlarını yeniden yapılandırma önerisi nedeniyle Avrupa futbol camiasındaki öfke sürüyor. İngiltere taraftarlarının Dünya Kupası'nı boykot çağrıları giderek yükselirken, İngiltere Federasyonu, turnuvanın geleceğine dair geniş çaplı endişeler doğuran projeye karşı Avrupa Futbol Federasyonu UEFA bünyesinde bir hareket başlatıyor.

Basında çıkan haberlere göre, Avrupa Futbol Federasyonu, Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino'nun FIFA turnuvalarını yönetmek için özel bir şirket kurulmasına ilişkin önerilerini görüşmek üzere acil bir toplantı yapmaya hazırlanıyor. Bu toplantıda, Dünya Kupası'nın boykotuna kadar varabilecek ortak bir Avrupa tutumunun benimsenmesi ihtimali bulunuyor.

İngiltere Futbol Federasyonu, plana karşı çıkanların başını çekiyor ve projenin sunuluş biçimindeki prosedür, yönetişim ve şeffaflık eksikliği olarak nitelendirdiği durum nedeniyle "ciddi endişe" duyduğunu vurguluyor. Bu arada Avrupa'daki ret cephesi genişledikçe FIFA üzerindeki baskılar da artıyor.

FIFA'nın planı nedir?

Öneriye göre FIFA, erkekler ve kadınlar Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası dahil olmak üzere federasyonun turnuvalarının operasyonel yönetimini üstlenecek "FIFA Forward Enterprise" adında bir şirket kurmayı planlıyor. FIFA çoğunluk hissesini elinde tutarken, şirketin hisselerinin yüzde 20 ile 30 arasındaki bir kısmı yatırımcılara açılacak; bu da milyarlarca dolar getirebilir.

Proje ayrıca, FIFA'ya üye 211 federasyonun her birine yaklaşık 15 milyon sterlin değerinde bir hisse verilmesini, bu hissenin elde tutulabilmesini ya da satılabilmesini ve buna ek olarak, planı 53 günü aşmayan bir süre içinde onaylayan her federasyona 30 milyon sterlin tutarında olağanüstü bir ödeme yapılmasını öngörüyor.

Haberler ayrıca Infantino'nun, Dünya Kupası'nı 4 yılda bir yerine iki yılda bir düzenlemeyi ve turnuvaya 64 takımın katılmasını planladığını gösteriyor. Bu durum taraftarlardan ve futbol dünyasının önde gelen isimlerinden sert eleştiriler aldı.

Haberlerde ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in kardeşi olan Amerikalı iş insanı Joshua Kushner'in projenin olası yatırımcıları arasında olduğu belirtildi. Bu da planı çevreleyen tartışmaları artırdı.

"Saçma bir fikir"

İngiliz "The Sun" gazetesi, İngiltere taraftarlarının bir dizi tepkisini derledi. Dünya Kupası boyunca milli takımın peşinden ABD'ye giden İngiltere taraftarı Simon Harris, projeye duyduğu büyük öfkeyi şöyle dile getirdi: "Bu, Dünya Kupası'nın sonu olacak. FIFA, oyunun ruhunu para için satarak futbolu mahvediyor."

Harris sözlerine şöyle devam etti: "UEFA, ülkelerini FIFA'dan çekmeli ve gelecek Dünya Kupası'nı boykot etmeli; çünkü FIFA'yı aklını başına toplamaya zorlamanın tek yolu bu. Her şey FIFA ve Infantino lehine daha fazla para kazanmakla ilgili."

Harris, ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerin projeyle ilişkilendirilmesini de eleştirmeyi sürdürdü: "Dünya Kupası'nı yönetebilecek tarafla Trump ailesinin bağlantılarının bulunması durumu daha da kötüleştiriyor. Infantino durdurulmalı."

Öte yandan, 14 yıldır milli takımın hiçbir maçını kaçırmadığını belirten önde gelen İngiltere taraftarlarından Steve Hartshorn şunları söyledi: "Infantino görevinden uzaklaştırılmalı. Kendisine dokunulamazmış gibi davranıyor; UEFA ona karşı durmalı. İngiltere Federasyonu da futbolu doğru şekilde yönetecek bir sistem kurmalı."

Hartshorn şöyle ekledi: "Dünya Kupası'nı iki yılda bir ve 64 takımın katılımıyla düzenlemek tamamen saçma bir fikir olur; çünkü turnuvanın kendine özgülüğü, dört yılda bir düzenlenmesinde yatıyor."

FIFA'nın açgözlülüğü

İngiltere milli takımına ABD'de eşlik eden Manchester City taraftarı Mike Andrews ise şöyle konuştu: "FIFA, daha fazla kâr elde etmek için turnuvanın yönetimini ticari bir kuruluşa bıraktığında Dünya Kupası'nı taraftarlardan koparıyor. Yaşanan her şeyin nedeni FIFA'nın açgözlülüğü."

Aynı doğrultuda, İngiltere Futbol Federasyonu'nun eski başkanı ve Manchester City'nin eski başkanı David Bernstein de önerileri eleştirerek, hayata geçirilmesi halinde İngiltere'yi Dünya Kupası'ndan çekilmeye çağırdı ve şunları söyledi: "Bütün mesele korkunç. Kayırmacılık ve iltimas gibi görünüyor ve açıkçası ortalığa yolsuzluk kokusu yayıyor."

İngiltere Futbol Federasyonu ise önerinin gündeme gelmesinden önce bundan haberdar olmadığını vurgulayarak resmi açıklamasında şunları belirtti: "Bu öneriden hiçbir şekilde haberdar değildik ve buna dair esasa ilişkin ayrıntılara sahip değiliz. Elimizdeki sınırlı bilgilere dayanarak, projeyi bu aşamaya getiren prosedür ve yönetişim eksikliği konusunda ciddi endişe duyuyoruz. FIFA öneriyi söz verdiği gibi eksiksiz ve şeffaf bir biçimde sunduğunda tutumumuzu açıklayacağız."

Avrupa Futbol Federasyonu ise projeye sert eleştiriler yöneltti ve FIFA'nın futbolu "kendini ve arkadaşlarını zenginleştirmek için" kullanmaya çalıştığını değerlendirdi. Haberlerde UEFA içinden bir kaynağın şu sözlerine yer verildi: "Bu plana karşı büyük bir öfke var; çünkü futbolun geleceği tehlikede."

Muhalefetin alanı genişlemesine rağmen, henüz tam bir Avrupa mutabakatı sağlanamadı. Çekya Futbol Federasyonu Başkanı David Trunda, önerilerin "olumlu etkiler" taşıyabileceği görüşünü belirtti; buna karşılık CONCACAF ve Asya Futbol Konfederasyonu, proje gündeme getirilmeden önce kendilerine danışılmaması nedeniyle rahatsızlıklarını dile getirdi.