Sadece büyüklerin Champions League'i değil, gençlerin Champions League'i olan Youth League de sahne aldı. Inter ve Roma Primavera, deplasmanda sırasıyla Feyenoord ve Manchester United ile karşılaştı. Ancak iki takım da istediği sonucu alamadı: Inter dört maçtaki ikinci yenilgisini yaşarken Roma berabere kaldı. Roma buna rağmen play-off bölgesindeki yerini korudu.

FEYENOORD-INTER 3-1 - Bigica'nın Inter'i maça kötü başladı ve henüz 4. dakikada Haps'in golüyle 1-0 geriye düştü. Vukaj harika bir vuruşla eşitliği sağladı ancak Inter'in baskıyı artırdığı sırada El Harmouz'un attığı golle beraberlik kısa sürdü. İkinci yarıda temposu düşen Inter, maçın son bölümünde yaptığı bir dikkatsizlik sonucu penaltıya sebep oldu. Haps penaltıyı gole çevirerek skoru 3-1'e getirdi.

Feyenoord-Inter 3-1

Goller: 4' Haps (F), 20' Vukaj (I), 32' El Harmouz (F), 86' pen. Haps (F)

Feyenoord (4-3-3): 1 de Mol; 2 Mahamud (88' 15 Roovers), 3 Schens, 4 Plantinga, 5 Baks (70' 22 Silva Dias); 10 Grootfaam (80' 19 El Boujjoufi), 6 El Harmouz (C), 8 Faik; 7 Verdonk (70' 17 Wilbrenninck-Van Cuilenborg), 9 Neijenhuis (80' 20 Hadidi), 11 Haps Yedekler: 16 Van Bennekom, 14 Pieterse, 18 Akkermans, 21 Progetti Teknik direktör: Jimmy Lucassen

Inter (4-3-3): 1 Farronato; 2 Lissi (75' 15 Moranduzzo), 4 Breda, 6 Peletti, 3 Sorino (67' 14 Rocca); 8 D'Agostino (67' 17 Putsen), 5 La Torre (C) (75' 18 Moressa), 7 Cerpelletti, 10 El Mahboubi, 9 Grisoni Fasana, 11 Vukaj (80' 20 Kukulis) Yedekler: 12 Galliera, 13 Pavan, 16 Kartelo, 19 Franchi Teknik direktör: Emiliano Bigica

Hakem: Menelaos Antoniou (CYP)

Yardımcı hakemler: George Kontemeniotis (CYP) - Evagoras Evagorou (CYP)

Dördüncü hakem: Erwin Blank (NED)

Sarı kart görenler: Sorino (I), Lissi (I), Mahamud (F), La Torre (I)

MANCHESTER UNITED-ROMA 1-1 - Rooney'nin (maça yedek kulübesinde başlayıp son bölümde oyuna giren) ve Fletcher'ın oğullarını canlı izleme heyecanı, Mattia Scala'nın öğrencilerinin maça biraz tutuk başlamasıyla gölgelendi. Manchester United, 39. dakikada Mantato'nun soldan açtığı ortayı gole çeviren Thompson ile hak ettiği üstünlüğü yakaladı. İkinci yarıda Roma karşılık verdi. İtalyan-Avustralyalı yetenek Arena, Manchester Unitedlı bir savunmacının ceza sahasında topa elle müdahalesi nedeniyle verilen penaltıyı kullanma sorumluluğunu üstlendi.

Manchester United-Roma 1-1

Goller: 39' Thompson (M), 80' Arena (pen.)(R)

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Hardy; Helafu, Mills, Armer, Watson; J. Fletcher, Camacho (85' Rooney), T. Fletcher; Mantato (70' Ajayi), Ibragimov, Thompson (88' Brown).

Yedekler: Ford, Orozco, Eze, Shah, McEvoy, McCormack.

Teknik direktör: Adam Lawrence

ROMA (3-5-2): Kilvinger; Basile (65' Loreti), Paul, Bonifazi; Cama, Maccaroni (83' Forni), Ballarin (74' Romero), Giammattei (46' Arduini), Marchetti; Camara (65' Paratici), Arena.

Yedekler: Marcaccini, Bouaskar, Dattilo, Strata.

Teknik direktör: Mattia Scala

Hakem: Jacob Karlsen (DEN)

Sarı kart görenler: Paul (R), Giammattei (R), Basile (R), Helafu (M), Marchetti (R), Camacho (M), Bonifazi (R), Mills (M), Fletcher (M).

PUAN DURUMU - Bu sonuçların ardından Inter, 26. sırada kaldı ve play-off bölgesinin oldukça uzağında bulunuyor. Roma ise 6. sıradaki yerini korudu ve play-off'a kalma yarışını sürdürüyor.