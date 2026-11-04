Youth League'de iki yenilgi daha: Como, Lens karşısında; Napoli ise Porto karşısında dağıldı

İtalyan takımları için Youth League'in 4. haftası hiç iyi geçmedi. Roma'nın Manchester'da Wayne Rooney'nin oğlunun da oynadığı United ile berabere kalmasının ve Inter'in bugün Feyenoord'a yenilmesinin ardından, 4 Kasım Çarşamba günü Como ve Napoli de sırasıyla Lens ve Porto deplasmanlarında mağlup oldu.

LENS U19-COMO U19 2-1 - Maçta hemen her şey ilk yarıda yaşandı. Çok hızlı başlayan Lens, 8. dakikada Grini'nin golüyle öne geçti ve Falsini'nin çalıştırdığı takımı sarstı. Grini, 38. dakikada Como savunmasının kısa uzaklaştırdığı topa yaptığı kusursuz vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Como bu kez ilk yarının sonunda karşılık verdi. Fabregas'ın gözdesi Cassano, kayarak yaptığı vuruşla farkı bire indirdi: 2-1. İkinci yarıda oyunun temposu düştü. Como gol arasa da gerçek anlamda tehlike yaratamadı. Uzatma dakikalarında Bosze'nin üstten auta giden şutunun ardından maç sona erdi. Como, turnuvadaki ikinci yenilgisini aldı ve 4 puanla play-off potasının dışında kaldı.

RC Lens-Como 1907 2-1

Goller: Grini 8’, Grini 38’, Cassano 44’

RC Lens - Jourdren, Fernoc (77’ Robbe), Mendy, Adebayo, Bayomog, Gane Bernardino, Grini (87’ Niakate), Joursky, Manoir (46’ Rocolat), Seddik (63’ Diakite), Dioumanara (63’ Sahli)

Yedekler: Mogo Njimfo, N’Zi, Robbe, Stambouli, Erricchiello

Teknik direktör: Walid Mesloub

Como 1907 - Damioli, Bosze, Candido (60’ Tigano), De Paoli, Asfour (73’ Epifani), Joao Gabriel, Andrealli, Cassano, Thiland, Mazzara (73’ Cauli), Pisati

Yedekler: Visentin, Zanaria, Ronchetti, Terranova, Lembo, Arioli

Teknik direktör: Gianluca Falsini

Hakem: McDermid (İskoçya)

Sarı kart görenler: Seddik, Andrealli

PORTO U19-NAPOLI U19 3-1 - Napoli Primavera da Porto deplasmanında 3-1 yenildi. Yalnızca geçen hafta Villarreal'de kazandığı 3 puana sahip olan Napoli, play-off potasının dışında kaldı. Napoli de maça kötü başladı. Zappala'nın faulüyle kazanılan penaltıyı Tiago Silva gole çevirerek Porto'yu 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda Porto farkı açtı. Önce Tiago Silva'nın asistinde Eduardo Ferreira golü buldu, ardından Duarte Cunha 64. dakikada skoru 3-0'a getirdi. Napoli, 71. dakikada Baridò'nun asistinde Liccardo'nun attığı golle farkı azaltabildi. Ancak bu gol kısa süreli bir umut olarak kaldı; Nikolov maçın sonuna kadar kalesini gole kapattı.

Porto-Napoli 3-1

Goller: 8′ pen. Tiago Silva (P), Eduardo Ferreira (P), 64′ Duarte Cunha (P), 71′ Liccardo (N)

Porto (4-4-2): Nikolov; Martim Cunha, Salvador Gomes (76′ Martim Chelmik), Rodrigo Teixeira, Froholdt; Granaas (67′ Anha Candé), Bernardo Lima (84′ Goncalo Oliveira), Tiago Silva, Mateus Mide (84′ Cardoso Varela); Eduardo Ferreira (67′ Joao Abreu), Duarte Cunha.

Yedekler: Charuzy, José Domingues, Rodrigo Goncalves, Muxito.

Teknik direktör: Joao Brandao.

Napoli (4-4-2): Spinelli; Santella (30′ Liccardo), Marotta (72′ Picardi), Branchizio, Zappala; Barido, D’Angelo, De Stefano (82′ Russo), Melnyk; Mane (72′ Saviano), Milton Pereyra.

Yedekler: Amendola, Lepre, Natale, Riccio, Pengue.

Teknik direktör: Antonio Nocerino.

Hakem: Lata (Arnavutluk)

Sarı kart görenler: Branchizio (N), Eduardo Ferreira (P), Salvador Gomes (P), Bernardo Lima (P), Marotta (N), Froholdt (P), Milton Pereyra (N)