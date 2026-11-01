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Youssoufa Moukoko artık tahtta yalnız değil! Eintracht Frankfurt’un 16 yaşındaki futbolcusu Bundesliga tarihine geçti

Bundesliga
Eintracht Frankfurt - Hamburger SV
Eintracht Frankfurt
N. Ilicevic

Cumartesi günü 16. yaşını kutlayan Niko Ilicevic, bir gün sonra Bundesliga tarihine geçti. Eintracht Frankfurt’un Hamburger SV ile oynadığı maçta uzatma dakikalarının üçüncüsünde oyuna giren SGE’nin genç yeteneği, Almanya’nın en üst liginde forma giyen en genç oyuncu rekorunu egale etti.

Ilicevic, 21 Kasım 2020'de 16 yaşında ve bir günlükken Borussia Dortmund formasıyla ilk maçına çıkan Youssoufa Moukoko'yu yakaladı. Ilicevic de pazar günkü galibiyette aynı yaştaydı.

Eintracht Teknik Direktörü Adi Hütter, genç profesyonel futbolcunun forma giyebileceğini maç öncesinde belirtmişti. Büyük olasılıkla kadroda yer alacağını söyleyen Hütter, "Durum onu oyuna almama elverirse bunu yapacağım" demişti. Ancak Avusturyalı teknik adam, "Böylesine genç birine karşı çok dikkatli ve sabırlı davranmanın görevim olduğunu" da vurgulamıştı.

31 Ekim 2010 doğumlu Ilicevic, 2019'dan bu yana Eintracht Frankfurt'un altyapısında oynuyor. Ilicevic, Almanya U16 ve U17 millî takımlarında da forma giydi. Hütter, Ilicevic'in Eintracht'ın A takımındaki olası ilk maçıyla ilgili olarak, "Sadece 16 yaşında kadroda yer almasını bile olağanüstü buluyorum. Son aylarda çok iyi bir gelişim gösterdi" demişti.

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