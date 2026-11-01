Ilicevic, 21 Kasım 2020'de 16 yaşında ve bir günlükken Borussia Dortmund formasıyla ilk maçına çıkan Youssoufa Moukoko'yu yakaladı. Ilicevic de pazar günkü galibiyette aynı yaştaydı.

Eintracht Teknik Direktörü Adi Hütter, genç profesyonel futbolcunun forma giyebileceğini maç öncesinde belirtmişti. Büyük olasılıkla kadroda yer alacağını söyleyen Hütter, "Durum onu oyuna almama elverirse bunu yapacağım" demişti. Ancak Avusturyalı teknik adam, "Böylesine genç birine karşı çok dikkatli ve sabırlı davranmanın görevim olduğunu" da vurgulamıştı.

31 Ekim 2010 doğumlu Ilicevic, 2019'dan bu yana Eintracht Frankfurt'un altyapısında oynuyor. Ilicevic, Almanya U16 ve U17 millî takımlarında da forma giydi. Hütter, Ilicevic'in Eintracht'ın A takımındaki olası ilk maçıyla ilgili olarak, "Sadece 16 yaşında kadroda yer almasını bile olağanüstü buluyorum. Son aylarda çok iyi bir gelişim gösterdi" demişti.