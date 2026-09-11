Ittihad forveti Faslı Youssef En-Nesyri, bugün cuma akşamı Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin yedinci hafta maçları kapsamında oynanan El-Faysali karşılaşmasında iki gol kaydederek takımıyla dikkat çeken formunu sürdürdü.

En-Nesyri, ilk yarının 43. dakikasında Nijeryalı takım arkadaşı George Ilenikhena'nın pasını değerlendirerek maçtaki gol hesabını açmayı başardı ve maçın ilk yarısı sona ermeden Ittihad'a önemli bir üstünlük kazandırdı.

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Faslı forvet bununla da yetinmedi ve ikinci yarıda 59. dakikada kişisel ikinci golünü kaydederek formunu teyit etti, böylece Amid'in hücumuna liderlik etti ve rakip kalesi önündeki güçlü varlığını sürdürdü.

En-Nesyri'nin El-Faysali karşısındaki golleri, oyuncunun son dönemde yaşadığı parlak formu doğruluyor; nitekim Ittihad'ın bir önceki El-Feyha maçında da gol kaydetmiş ve Profesyonel Lig'de üst üste iki maçta fileleri havalandırmıştı.

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Bu, Youssef En-Nesyri'nin Ittihad forması altında ligde üst üste iki maçta gol atmayı başardığı üçüncü kez oluyor; böylece Faslı forvet takıma katıldığından bu yana Amid ile kendi rakamlarını yazmaya devam ediyor.

El-Faysali karşısındaki golleri En-Nesyri için ayrı bir öneme de sahip; nitekim bu, geçtiğimiz 8 Nisan'da Amid'in 4-3 kaybettiği Neom karşılaşmasında ilk çiftesini attıktan sonra takıma transfer olduğundan bu yana Ittihad forması altındaki ikinci çiftesi oldu.

En-Nesyri'nin El-Faysali karşısındaki parlak performansı, özellikle ileri uçtaki takım arkadaşlarıyla artan uyumuyla birlikte, Ittihad'a önemli bir hücum gücü katıyor; böylece Faslı forvet, gerek gol kaydederek gerekse hareketlenip takım arkadaşlarına alan yaratarak Amid ile hücumdaki etkisinin yeni bir aşamasına girmeye başladığını teyit ediyor.