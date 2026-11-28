Al Ittihad'ın Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, 27 Kasım Cuma akşamı Cidde'deki Prens Abdullah Al Faisal Stadı'nda oynanan Roshn Suudi Ligi 13. hafta maçında Neom karşısında gol yollarına geri döndü ve takımını 1-0'lık galibiyete taşıdı.

Reklam

En-Nesyri maça yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör Jens Fissing, ikinci yarının başında onu Nijeryalı George Ilenikhena'nın yerine oyuna aldı. Faslı golcü böylece fark yaratabileceğini kanıtlamak için yeni bir fırsat yakaladı, ancak 55. dakikada net bir pozisyonu kaçırdı.

Bu pozisyon, Muhannad Al-Shanqeeti'nin kale önüne gönderdiği ortadan geldi. Ancak En-Nesyri'nin vuruşu üst direğe çarptı ve top ağlara gitmedi. Daha iyi değerlendirilseydi skoru erkenden ikiye katlayabilecek bir andı bu.

Ancak Faslı golcü pes etmedi ve 75. dakikada hatasını telafi etti: Houssem Aouar'ın mükemmel ortasına yükselerek topu kafayla ağlara gönderdi ve Al Ittihad'a üç değerli puanı getiren galibiyet golünü attı. Bu sonuçla puanını 27'ye çıkaran Al Ittihad, puan tablosunda dördüncü sıraya yükseldi.

Neom, En-Nesyri'nin favori kurbanı

Neom'a attığı gol, En-Nesyri'nin son iki haftada Al Diriyah ve Abha karşısında yaşadığı gol hasretine son verdi. Faslı forvet, bu sezon Roshn Suudi Ligi'nde çıktığı 12 maçta gol sayısını 8'e yükseltti ve Al Ittihad kadrosundaki etkili hücum seçenekleri arasında yer almayı sürdürdü.

Reklam Reklam

Ayrıca okuyun: Yedek kulübesinden gecenin kahramanlığına, En-Nesyri Neom'u devirmenin sırrını açıkladı!

Related Topics

Ancak Faslı golcünün karnesindeki en dikkat çekici istatistik son rakibiyle ilgili. İstatistik platformu "Opta"ya göre, En-Nesyri'nin bu rakibe karşı üçüncü golünü atmasıyla Neom, Suudi Pro Lig'de En-Nesyri'nin en çok gol attığı takım oldu.

En-Nesyri geçen sezon iki takım arasındaki maçta iki gol atmıştı, ancak Al Ittihad 29. haftadaki o maçı 3-4 kaybetmişti. Bu sezon Neom filelerini bir kez daha havalandıran Faslı golcü, bu rakibe karşı etkileyici bir gol karnesine sahip olduğunu teyit etti.

Reklam

Faslı golcünün etkisi Neom maçlarıyla sınırlı değil: 2026 yılının başında takıma katılmasından bu yana Al Ittihad formasıyla Roshn Suudi Ligi'nde 25 maçta toplam 14 gole ulaştı.

En-Nesyri ile Ilenikhena arasında hücum rekabeti

Al Ittihad teknik ekibi, hücum hattında En-Nesyri ve Nijeryalı George Ilenikhena'ya güveniyor. İki oyuncu, her maçın gereksinimlerine göre dönüşümlü olarak ilk 11'de başlıyor ya da yedek kulübesinden oyuna giriyor.

Reklam

Neom karşısında En-Nesyri, yedek kulübesinde başlamanın etkisiz kalmak anlamına gelmediğini kanıtladı. İkinci yarıda maçı koparması yaklaşık 30 dakika sürdü. Al Ittihad'a ligdeki konumunu güçlendiren bir galibiyet hediye eden Faslı oyuncu, takımın en önemli hücum çözümlerinden biri olmaya devam ettiğini de gösterdi.