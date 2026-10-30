İttihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing, Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin on ikinci haftasında bu akşam cuma günü oynanacak Abha maçı öncesinde takımının resmi kadrosunu açıkladı; "Amid" bu karşılaşmada zirve takımlarının peşini sürdürmeyi amaçlıyor.

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İttihad, Roshn Ligi puan tablosunda 23 puanla dördüncü sırada yer alıyor; üçüncü sıradaki Hilal'in 4 puan, zirveyi paylaşan Nassr ve Kadisiye ikilisinin ise 5 puan gerisinde bulunuyor. Bu durum, Abha karşılaşmasına takımın mevcut dönemdeki hesaplarında büyük önem kazandırıyor.

Wissing'in tercihleri hücum hattında sürprize sahne oldu; teknik direktör Faslı forvet Youssef En-Nesyri'yi ilk on birde sahaya sürmeye karar verirken, Nijeryalı George Eleninhina'yı yedek kulübesine koydu. Bu, karşılaşmanın başlamasından önce dikkat çekici bir karar oldu.

İttihad'ın resmi kadrosu:

Kaleci: Predrag Rajković.

Savunma: Muhannad eş-Şankiti - Danilo Pereira - Saad Al Musa - Fares Aydi.

Orta saha: Muhtar Ali - Richard Rios - Houssem Aouar - Georginio Wijnaldum.

Hücum: Steven Bergwijn - Youssef En-Nesyri.