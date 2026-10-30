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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Çeviri:

Youssef En-Nesyri, Abha karşısındaki mücadelede Ittihad'ın hücumuna önderlik ediyor

Abha - Al Ittihad
Abha
Al Ittihad
Premier Lig
Y. En-Nesyri
Suudi Arabistan
Fas

Faslı yıldız, Ittihad'ın ilk 11'inin başında

İttihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing, Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin on ikinci haftasında bu akşam cuma günü oynanacak Abha maçı öncesinde takımının resmi kadrosunu açıkladı; "Amid" bu karşılaşmada zirve takımlarının peşini sürdürmeyi amaçlıyor.

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İttihad, Roshn Ligi puan tablosunda 23 puanla dördüncü sırada yer alıyor; üçüncü sıradaki Hilal'in 4 puan, zirveyi paylaşan Nassr ve Kadisiye ikilisinin ise 5 puan gerisinde bulunuyor. Bu durum, Abha karşılaşmasına takımın mevcut dönemdeki hesaplarında büyük önem kazandırıyor.

Wissing'in tercihleri hücum hattında sürprize sahne oldu; teknik direktör Faslı forvet Youssef En-Nesyri'yi ilk on birde sahaya sürmeye karar verirken, Nijeryalı George Eleninhina'yı yedek kulübesine koydu. Bu, karşılaşmanın başlamasından önce dikkat çekici bir karar oldu.

Gelecek maçlar
ITT

ITT

AFC Şampiyonlar Ligi 1

02 Kas 2026

ALA

ALA

ABH

ABH

Premier Lig

05 Kas 2026

ALS

ALS

İttihad'ın resmi kadrosu:

Kaleci: Predrag Rajković.

Savunma: Muhannad eş-Şankiti - Danilo Pereira - Saad Al Musa - Fares Aydi.

Orta saha: Muhtar Ali - Richard Rios - Houssem Aouar - Georginio Wijnaldum.

Hücum: Steven Bergwijn - Youssef En-Nesyri.

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