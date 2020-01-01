Youri Tielemans: Premier Lig'in en iyisi Kevin De Bruyne
Belçika Milli Takımı'nın orta sahasındaki en önemli isimlerden Youri Tielemans, Leicester City'de; Kevin De Bruyne ise Manchester City'de kariyerlerini sürdürüyor.
Athletic'e konuşan Tielemans, De Bruyne'den bir şeyler öğrenmeye devam ettiğini ve onun Premier Lig'deki en iyi orta saha oyuncusu olduğunu söyledi.
Tielemans "Bu dönemde harika orta saha oyuncularını izleme şansına sahibiz. Fırsat buldukça diğerlerini izleyip, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bana göre şu anda Premier Lig'in en iyisi De Bruyne. Komple bir oyuncu, tekniği çok üst düzeyde, yaptığı zor şeyleri çok kolay gösteriyor. O her şeye sahip." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Leicester formasıyla 34 resmi maça çıkan Tielemans, 5 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.
Kevin De Bruyne ise 35 maçta 9 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.