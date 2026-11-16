Youri Tielemans, Belçika'nın Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselmesinin ardından teknik direktör Mark van Bommel'i güçlü biçimde savundu. İtalya karşısında alınan 4-1'lik üstün galibiyete rağmen Manchester United'ın orta saha oyuncusu, takımın maçların başında gol yeme eğilimine yönelik artan eleştirilere yanıt verme gereği duydu.

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Kırmızı Şeytanlar Brüksel'de bir kez daha geriden gelerek kazandı

Belçika, pazar gecesi Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanan maçın 11. dakikasında Pio Esposito'nun Michael Kayode'nin ortasını gole çevirmesiyle geriye düştü. Ancak Maxim De Cuyper, yaklaşık 5,5 metreden Gianluigi Donnarumma'yı mağlup ederek kısa sürede eşitliği sağladı. Böylece ev sahibi ekip, perşembe günü Türkiye'yi 2-1 yendiği maçın ardından üst üste ikinci karşılaşmada erken bir gole rağmen geri dönmüş oldu.

Nathan Ngoy daha sonra Belçika'yı öne geçirdi. Ardından Jeremy Doku, iki savunma oyuncusunu çalımlayarak Manchester City'den takım arkadaşını mağlup etti. Diego Morereira ise hızlı bir kontra atakta dördüncü golü kaydederek sonucu kesinleştirdi.

Kaleci Senne Lammens'in Esposito'nun penaltısını kurtarmasıyla İtalya, maçın son bölümünde bir teselli golü bulma fırsatını kaçırdı. Fransa'nın Türkiye'yi yenmesiyle Van Bommel'in ekibi A1 Grubu'nu ikinci sırada tamamladı.

Tielemans yavaş başlangıç iddialarını reddetti

Son düdüğün ardından yerel yayın kuruluşu RTBF'ye konuşan 29 yaşındaki oyuncuya, kasım ayındaki iki maçta da erken gol yenmesinin yeni teknik ekip döneminde konsantrasyon eksikliğine işaret edip etmediği soruldu. Tielemans, bu görüşü reddetmek için soruyu hemen yarıda kesti.

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Manchester Unitedlı oyuncu, “Öyle düşünmüyorum. Maça başlamak hiçbir zaman kolay değildir ama sonrasında iyi tepki veriyoruz. Paniğe kapılmıyoruz. Maça geri dönmek için gereken karakter gücüne ve özgüvene sahibiz” dedi.

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Teknik direktörünün yaklaşımını destekleyen Tielemans, “Bu yoğunluk ve ileri gitme isteğiyle bize ne aşılamak istediğini iyi anladık” diye ekledi.

Van Bommel yönetiminde olumlu gidişat sürüyor

Pazar günkü etkileyici performans, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Rudi Garcia'nın yerine göreve gelen Van Bommel'e altı maçtaki dördüncü galibiyetini getirdi. Tielemans, millî maç döneminde takımın istikrarlı gelişimine dikkat çekti.

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“İki başarılı maç oynadık” diyen Tielemans, sözlerini şöyle sürdürdü: “İleri çıkarak ve goller atarak kalitemizi gösterdik. Maçtan maça gelişiyoruz ve bu, takım olarak önemli. Bunu Dünya Kupası'nda da göstermiştik. Şimdi çeyrek finale yükseldik.”

Old Trafford'da Pochettino dönemi bekleniyor

Tielemans, 22 Kasım Pazar günü Old Trafford'da Liverpool'a karşı oynanacak maça hazırlanmak üzere Carrington'a dönüyor. Bu karşılaşma, Manchester United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino ile çalışma fırsatı bulacağı ilk maç olacak.

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Eski Tottenham ve Chelsea teknik direktörü, ABD erkek millî takımıyla görevleri sona erdiğinde Manchester United'ın başına geçecek. Pochettino'nun ekibi, CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek finalinin Haiti'ye karşı oynanacak çarşamba günkü rövanş maçına toplamda 6-0'lık üstünlükle çıkacak.