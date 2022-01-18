Youri Regeer: Ajax'ın en yeni akademi yıldızı, A takıma çıkmaya hazırlanıyor

Ajax akademisinden A takımA çıkan yeteneklerde son yıllarda yavaşlama belirtisi görülmedi.

Ryan Gravenberch ve Jurrien Timber, Hollanda şampiyonunda Erik Ten Haag'ın değişilmez 21 yaş altı oyuncuları arasında yer alıyor.

Bununla birlikte, sahada Ajax'ın şu anda hiç bitmeyen bir genç kaynağına sahip olduğu bir pozisyon varsa, o da sağ çizgidedir.

Sergino Dest, Noussair Mazraoui ve Devyne Rensch, Amsterdam'da üst düzey uluslararası oyuncular haline geldiler ve Dest, elbette Barcelona'ya katılmak için yuvadan çoktan uçurdu.

Mazraoui'nin de Haziran sonunda sözleşmesi sona erecek olan sözleşmesiyle bu yaz kulüpten ayrılması bekleniyor.

Son formu göz önüne alındığında, 18 yaşındaki Youri Regeer'in kulübün ilk takım planlarına dahil edilmek için oldukça iyi bir durumda yer alıyor.

2017'de 14 yaşında Ajax'a katıldığından beri muazzam bir çok yönlülük sergiledi ve mevcut sezon boyunca sağ bek oynayarak başarılı oldu

Regeer, Ağustos ayında 18 yaşına girmesine rağmen, Hollanda futbolunun ikinci kademesinde oynayan Jong Ajax'ın kaptanı oldu ve bu seviyede 60'tan fazla maça çıktı.

Reeger, aralık ayında Barendrecht'e karşı kazanılan kupa maçında ilk kez bir A takım maçına çıktı.

“Hayatı boyunca gerçekten farklı bir şey yapmadı. Erken yaşlardan beri zaten bir topla oynuyordu" diyor babası ve eski Telstar orta saha oyuncusu Arend Regeer, GOAL'a verdiği demeçte.

"Futbolda eğlenmek her zaman bir öncelik olmuştur, şimdi Ajax'ta da farklı bir şey yapmıyor."

Regeer Jr. futbol eğitimine yerel kulüp SV Zandvoort'ta başladı, ancak dört yaşında ilk geldiğinde takıma katılmasına izin verilmedi.

Babası, “Bir genç oyuncu olarak her şeyi yapmayı severdi” diyor. "Savunmada önde oynadı ve ayrıca kaleci antrenmanlarında yer aldı. Kaleci olarak kupa bile kazandı!"

Hem Ajax hem de AZ Alkmaar onu seçmelerde reddettiği için Regeer 12 yaşında ADO Den Haag'a katıldı, ancak iki yıl sonra Ajax eski Regeer hakkında gördüklerini beğendi ve onu başkente getirdi.

Orada; Gravenberch, Rensch, Naci Ünüvar, Brian Brobbey ve Sontje Hansen gibi çok lanse edilen yeteneklerin yer aldığı ünlü bir oyuncu grubunun parçasıydı. Bu nedenle Regeer bazen arka planda kayboldu. Öte yandan çok yönlülüğü ile dikkat çekerek yeteneğinden ziyade takım oyuncusu olduğunu kanıtladı.

Bununla birlikte, her pozisyonda oynamaya istekli olması, daha yüksek seviyedeki boşlukları doldurmak için fırsatlar yakalayabileceği anlamına geliyordu.

Örneğin, o zamanki Ajax 19 Yaş Altı teknik direktörü John Heitinga, 2019-20 UEFA Gençlik Ligi grup aşamasında Valencia'ya karşı bir sağ kanat forvet olarak oynamasını istediğinde, henüz 16 yaşında olmasına rağmen Regeer'i çağrıldı.

Menajerinin güvenini boşa çıkarmadı ve İspanyol takımını 5-3 yendikleri maçta bir hat-trick yaptı. Bu kısmen onun Brezilya'daki 2019 Dünya Kupası için Hollanda U17 takımına çağrılan en genç oyuncu olmasına yol açtı.

Açılış maçında Japonya'ya acı veren 3-0'lık yenilgide, Regeer başlangıç kadrosunda yer aldı. Grup aşamasında tutucu orta saha oyuncusu olarak görevlendirildi. Eleme turlarında ise daha da geri rolde topla oynayan bir stoper oldu.

Ancak Meksika'ya karşı yarı finalde, kritik penaltıyı kaçıran Regeer oldu.

Voetbalzone'a konuşan Regeer, "Dünya Kupası büyük bir darbe oldu ve sonraki ilk birkaç gün çok zordu. Yine de bir sonraki maçı Ajax'ta oynamak istedim ve iki gol attım.

"Bu bir dönüm noktasıydı. Doğru yolda olduğumu biliyordum."

Regeer o zamandan beri doğru yolda ve bu sezon Jong Ajax için kaydettiği beş gol ve dokuz asist sayısı, onu Keuken Kampioen Divisie'deki en iyi oyunculardan biri olarak gösteriyor. Özellikle de ağırlıklı olarak bir 6 numara veya sağ bek olarak oynadığını düşündüğünüzde bu istatistikler inanılmaz görünüyor.

Regeer, GOAL'a “Box to box orta saha oyuncusu olarak altı numara veya sekiz numara oynamayı tercih ederim” diyor. "Bu yıl daha çok sağ bekte oynadım.

"Ajax'ın sağ bekinde altı numara yerine Ajax A takımına geçme şansı olabileceğini biliyorum ve bu yüzden bunun gerçekleşmesi için elimden geleni yapmaya devam etmeliyim."

Saha dışında babası onu "herkesle iyi geçinen biri" olarak tanımlıyor.

Arend Regeer, "O çok gerçekçi bir çocuk" diye ekliyor. "Ara sıra SV Zandvoort U21'e eğitimlerinde yardımcı oluyor ve bence bunu görmek çok güzel."

2021'in sonlarında ilk takım çıkışının ardından Regeer, Ten Hag'ın Ajax'ın kış kampında daha fazla gözüne girebilirdi, ancak Portekiz gezisi bir Covid-19 salgını nedeniyle sadece iki gün sonra kısa kesilecekti.

Hayal kırıklığına uğradıysa da Regeer, Jong Ajax 10 Ocak'ta takıma döndüğünde bunu göstermedi.

"Youri bizim için çok önemli bir oyuncu." Jong Ajax'ın yardımcı antrenörü Michel Kreek, maç sonrası GOAL'a verdiği demeçte, hem topla hem de oyunun savunma yönünde lider bir rol oynuyor ve boşuna bizim kaptanımız değil” dedi.

"Hemen hemen her pozisyonda ortalamanın üzerindeyken çok yönlü, inanılmaz azimli genç bir oyuncu. Bu kadar çok pozisyonda farklı olabiliyorsanız, bu elbette çok avantajlıdır.

Youri kısa süre önce A takımda ilk çıkışını yaptı, yani potansiyeli var. Şansını yakalarsa, A takım için de çok iyi bir sağ bek oynayabileceğine inanıyorum."

Regeer'in bir sonraki hedefi, önümüzdeki birkaç yıl boyunca Ajax'ta düzenli bir oyuncu olmaya çalışmak.

Yeni bir anlaşmayla ilgili görüşmelerin iyi gittiğine dair haberler konusunda, "Bu benim için bir sorun değil, bunu kendime saklamayı tercih ederim" dedi. Ajax'ın ilk takımında oynamak elbette benim için en önemli şey ama yakında neler olacağını göreceğiz."

Ajax, Regeer'in önümüzdeki aylarda sıçrama yapmasını umuyor. Sağ bek veya başka bir yerde, Avrupa'nın en heyecan verici genç takımlarından birinde ortaya çıkabilecek tüm boşlukları dolduracak yeteneğe sahip.

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