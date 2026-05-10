Youri Regeer, Ajax - FC Utrecht maçında boş kaleye atılan tuhaf gol kaçırma olayına tepki gösterdi

Youri Regeer, kendi sahasında FC Utrecht'e 1-2 yenilen Ajax adına boş kaleye gol atmayı başaramadı. Orta saha oyuncusu, maçın ardından ESPN'e Johan Cruijff ArenA'da ilk yarıda çok konuşulan kaçırdığı gol hakkında konuştu.

34. dakikada Mika Godts, ceza sahası dışından rakip kaleye şut çekti, ancak top direkten döndü. Regeer, beş metre çizgisinin hemen gerisinde topu ayağına aldığında, golün önündeki hiçbir engel kalmamıştı. Ancak orta saha oyuncusu topu ağlara göndermeyi başaramadı: topu üstten dışarı attı.

Regeer, maçın başlarında Steven Berghuis'un pasıyla gol pozisyonuna girdi. Ancak Ajax oyuncusu, kaleci Vasilios Barkas'a takıldı. ''Hayır, aslında tereddüt etmedim'' diye itiraf ediyor Ajax oyuncusu.

34. dakikadaki büyük kaçırış, Regeer tarafından kısa bir analizle geçiştirildi. "İkinci şansın (boş kaleye, ed.) biraz daha zor olduğunu düşünüyorum, ama kişisel olarak onun gol olması gerektiğini düşünüyorum."

Regeer, Utrecht maçında sahada biraz daha ileride oynadı, ancak Ajax bunu antrenmanlarda tüm hafta boyunca çalışmamıştı. "Hayır, özellikle tüm hafta boyunca değil. Pozisyonlar biraz farklıydı. Sonunda kararı antrenör verir."

"Elbette kalıplar üzerinde çalışırsınız," diyen Regeer, dikkat çekici bir açıklamayla ortaya çıktı. "Maçın başlamasından iki saat önce kadroyu öğreniyoruz, o zaman kesin olarak biliyoruz."

Muhabir Cristian Willaert, son olarak kadronun maçın başlamasına bu kadar az bir süre kala açıklanmasının zor olup olmadığını sordu. "Sonuçta tüm hafta boyunca belirli pozisyonlar üzerinde çalışırsınız. Kadroyu iki saat önce mi yoksa bir hafta önce mi öğrenirseniz öğrenin, sonuçta sahada yerinizi almanız gerekir. Bence bunun pek bir önemi yok."