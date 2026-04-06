Youri Mulder, Koeman'a tavsiyede bulunuyor: "Milli takımda forma giymemiş bu oyuncu, Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası'na gitmeli; istatistikleri en iyi olan o!"

Jerdy Schouten’in ağır çapraz bağ sakatlığı nedeniyle Hollanda milli takımının Dünya Kupası kadrosunda beklenmedik bir boşluk oluştu. Ziggo Sport’taki Rondo programında Youri Mulder sürpriz bir isim öne sürüyor.

Theo Janssen, öncelikle son haftalarda sıkça gündeme gelen bir ismi öneriyor: Marten de Roon. “Belirli bir oyuncu tipine de bakarsınız, değil mi? Schouten, takımın dengesini her zaman gözeten, çok güvenilir bir orta saha oyuncusu. Top rakipteyken öncelikle düşünen bir oyuncu.”

“Böyle oyunculardan çok fazla yok,” diyen Janssen, Schouten’in Oranje’nin Dünya Kupası kadrosunda kesinlikle eksiklik yaratacağını düşünüyor. “Ayrıca çok yönlü bir oyuncu, çünkü savunmada da oynayabilir.”

Algemeen Dagblad gazetesi daha önce Pazartesi günü, De Roon’un Hollanda Milli Takımı’na geri dönüşünün ciddi olarak değerlendirildiğini bildirmişti. “Koeman, De Roon’u tanıyor: formda, takımı tanıyor, baskıyı biliyor, Dünya Kupası’nın dinamiklerini biliyor. Ayrıca yedek oyuncu olarak da takımın yanında olacak. Son haftalarda Hollanda Milli Takımı’nın düzenli teknik kurulu toplantılarında adı geçti.”

Mulder, Janssen ile aynı fikirde, ancak milli takım teknik direktörünün Bundesliga'ya da bakması gerektiğini düşünüyor. Zira Hoffenheim'da bu sezon giderek daha fazla dikkat çeken Wouter Burger oynuyor. Daha önce Hollanda milli takımına hiç çağrılmamış olsa da, Oranje'nin neredeyse tüm genç takımlarında oynamıştı.

“Hoffenheim’da çok iyi performans gösteriyor,” diye söze başlayan Mulder, “Top kazanma konusunda en iyi istatistiklere sahip… Günümüzde oyuncu izleme de büyük ölçüde verilere dayalı. Oysa onun istatistikleri en iyi. O halde Burger, Hollanda milli takımına çağrılmalı.”