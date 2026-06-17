Youri Mulder, İngiliz yıldızın hayranı değil: "Artık ona o kadar da hayran değilim"

Youri Mulder, Jude Bellingham’dan pek de etkilenmiş görünmüyor. İngiliz oyuncu Çarşamba günü Hırvatistan karşısında (4-2) devre arasından hemen sonra 3-2’yi kaydederek önemli bir rol oynadı, ancak bu durum NOS yorumcusunun görüşünü pek değiştirmiyor.

Hırvatistan ile İngiltere arasında geçen heyecan verici ilk yarının ardından skor 2-2'ydi. İkinci yarı başlar başlamaz Elliot Anderson'ın derin pasıyla Bellingham, uzak köşeye şutunu göndererek İngiltere'yi üçüncü kez öne geçirdi.

"Bu gerçekten hoştu," diye söze başlıyor Mulder. "İkinci yarı başlamadan hemen önce 2-2'yi yiyorsunuz. O zaman biraz moral bozukluğuyla devre arasına giriyorsunuz. Ardından iki dakika sonra 3-2'yi yaparsanız... Bu gerçekten çok yardımcı oluyor." Dünya Kupası'na iyi bir başlangıç yapmasına rağmen Mulder'in İngiltere hakkında şüpheleri var.

“İngiltere’nin dünya şampiyonu olacak kadar iyi olup olmadığını bilmiyorum. Anderson ve Rice’ın olduğu orta saha bana pek iyi gelmiyor. Özellikle Anderson, çok iyi bir oyuncu olmasına rağmen beni hayal kırıklığına uğrattı. Bellingham da muhteşem bir gol attı, ama (golünde, ed.) o kadar kolay geçip gidebilirdi.”

"Nedense artık Bellingham’dan eskisi kadar etkilenmiyorum. Gordon’u da aslında pek göremedik. Defans hattında birkaç sert oyuncu var, ama bilemiyorum. Pek etkilenmedim. Yine de çok iyi bir galibiyet."

Meslektaşı analist Arnaut Danjuma ise bir umut ışığı gördü: Marcus Rashford. Oyuna sonradan giren Rashford, güzel bir çalımın ardından sert bir vuruşla maçı belirledi. "Elbette o hala birinci sınıf bir oyuncu," diyor Valencia’nın forveti.

"Thomas Tuchel tarafından tekrar kadroya çağrıldı, ancak uzun bir süre kadroda yer almamıştı. Ama bunu mükemmel yapıyor: bir an durup, sakinliğini koruyup topu köşeye iyi yerleştiriyor," diyor altı kez Hollanda Milli Takımı forması giymiş Danjuma.