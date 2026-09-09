Ziggo Sport yorumcusu Youri Mulder, FC Barcelona - Feyenoord (5-1) maçında Nacho Ferri’nin iptal edilen golünden memnun değil. İspanyol oyuncunun golü, hemen öncesinde Gjivai Zechiël’in milimetrik şekilde ofsaytta olması nedeniyle geçersiz sayıldı. Mulder, ofsayt kuralının değiştirilmesini umuyor.

Mulder, Zechiël’in ofsayt pozisyonu hakkında, "Bence bu saçmalık" diyerek söze başladı. "Bu düpedüz saçmalık. Bu kadar küçük bir fark, bir ayak parmağıyla ofsayt olmak ve bu yüzden bir golün iptal edilmesi..."

"Marco van Basten nerede? Onun bence Arsène Wenger tarafından da paylaşılan son derece iyi teorisiyle." Van Basten, tamamen kaldırılmasını görmek istediği ofsayt kuralının yıllardır büyük bir karşıtı.

Van Basten, Wenger’in önerdiği yeni kuralı da destekliyor. Buna göre ancak hücum oyuncusunun tüm vücudu rakibin son savunmacısını geçtiğinde ofsayt verilecek.

Mulder, "O zaman geride kalan o ayak parmağı da olabilir, bunu yine yaşarsınız ama çok daha fazla fırsat, imkan ve gol elde edersiniz" dedi.

FIFA futbol gelişim direktörü Wenger, fikrini kabul ettirmek istiyor ve İtalya ile İsveç’teki gençlik ligelerini bunu denemeye ikna etmiş durumda. Yeni kural Kanada Premier Ligi’nde de test edildi.

Wenger’in teklifinin Avrupa’da yeni standart haline gelip gelmeyeceği ise şüpheli. Fransız isim, teklifini Kanada Futbol Federasyonu’na sunmadan önce bu yılın başlarında UEFA’dan ret yanıtı aldı. UEFA yetkililerinin çok azı Wenger’in fikrini destekledi.



