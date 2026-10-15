Youri Baas, Ajax'ın yenilgisinin ardından röportajcıyı şaşırttı: "Bunu söylemen epey büyük bir söz"

Ajax, perşembe günü Konferans Ligi'nde Hajduk Split'e (2-1) yenildi. Youri Baas, maçın ardından Ziggo Sport kameralarına yaptığı açıklamada takımının ilk yarıda yeterli mücadele isteği göstermemesinin kendilerine pahalıya patladığını söyledi. Muhabir Wytse van der Goot bu yanıt karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Van der Goot'a konuşan Baas, "Bence ilk yarıya gerçekten kötü başladık" dedi. "Tempo, ikili mücadeleler ve topla oynama kalitesi açısından. İkinci yarıda daha fazla baskı kuruyorsun ama maçı ilk yarıda kaybettin."

Ajax'ın oyunu hiç de iç açıcı değildi. Bu yenilgiyle birlikte takım, Konferans Ligi'nin lig aşamasına kötü bir başlangıç yaptı. Baas da "Daha fazlasını istiyoruz" dedi. "İlk yarıdaki tempodan söz ediyorum. Sorun asla bu olmamalı."

"Koşu mesafesinde ve ikili mücadelelerde rakibin gerisinde kaldığımızı hissettim. Bence ilk yarının özeti buydu" diyen Baas, 'pozisyon alma, koşma, hareketlilik ve ikili mücadeleyi kazanma isteğinin' yeterli olmadığını düşünüyor.

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Bu sözler Van der Goot'u şaşırttı. "Bunu söylemen ciddi bir şey." Baas ise "İlk yarıda böyle hissettim. Elbette stat gürültülüydü, taraftar da onları destekliyordu. Onlar var güçleriyle oynadı, biz ise özellikle ilk yarıda buna karşılık veremedik" dedi.

Ardından Baas'a skoru 2-1'e getiren gol soruldu. "Golü henüz tekrar izlemedim ama o (Jofre Torrents, editörün notu) içeri kat edip bana geri pas vermek istiyor. Ancak arkamda biri vardı." Hatanın, Torrents ile Baas'ın birlikte oynamaya alışık olmamasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorulduğunda ise "Bilmiyorum. Bunlar sahanın her yerinde yaşanan bireysel hareketler" yanıtını verdi.

Savunmacı, "Ama evet, bunun bizim savunmamızda yaşanması üzücü" diye devam etti. Bu yenilginin özgüvenlerini etkileyeceğine inanmayan Baas, "Neler yapabileceğimizi ve nerede olduğumuzu biliyoruz" dedi. Ajax nerede? Baas, "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz" yanıtını verdi. Ajax, gelecek hafta FC Groningen ile deplasmanda, Atalanta ile evinde karşılaşacak.



