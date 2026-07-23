Youri Baas, Ajax’ın Vojvodina ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almıyor

Youri Baas ve Dies Janse, Perşembe akşamı FK Vojvodina ile oynanacak maçta ilk 11’de yer almayacak. Het Algemeen Dagblad’ın haberine göre, iki savunma oyuncusu maç için yeterince “formda” değil.

Conference League'in ikinci ön eleme turundaki bu maç, Ajax'ın teknik direktör Míchel yönetimindeki ilk resmi maçı olacak. İspanyol teknik adam, hazırlık döneminin büyük bir kısmında kadroda yer alan Baas ve Janse'den yoksun olarak maça çıkmak zorunda kalacak.

Baas, Ajax’ın ilk üç hazırlık maçında ilk 11’de yer almıştı, ancak Olympiakos’a karşı oynanan son maçta (1-0 galibiyet), sol ayaklı oyuncu hafif rahatsızlıkları nedeniyle kadroda yer almamıştı.

Janse ise hazırlık sezonunun sadece ilk maçında, Panathinaikos’a karşı 3-1 yenildikleri karşılaşmada forma giydi. O maçtan sonra savunma oyuncusu kulüp adına bir daha sahaya çıkmadı.

Bu nedenle, Daley Blind’in sol stoper pozisyonunda yer alması muhtemel. Onun yanında ise herhalde Aaron Bouwman ilk 11’de yer alacak.

Baas, geçen sezon Amsterdam’da takımın birkaç önemli oyuncusundan biriydi, ancak bu, bu yaz ayrılacağı anlamına gelmiyor. Voetbal International’a verdiği röportajda “Ajax’tan ayrılmak istemediğini” söyledi.