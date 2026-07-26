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Younes Ben Taleb sessizliğini bozdu: Fas'ın kararı beni hayal kırıklığına uğrattı, Almanya'nın davetine derhal olumlu yanıt vereceğim

Y. Ebnoutalib
Fas
Almanya
J. Klopp
Eintracht Frankfurt - FC Koeln
Eintracht Frankfurt
FC Koeln
Bundesliga
Fransa - Fas
Fransa
Dünya Kupası
Ekvator - Almanya
Ekvator
Almanya
Fransa
Fas
ABD
Ekvador

Kimse Klopp'un davetini reddedemez

Faslı-Alman forvet Younes Ebnoutalib'in uluslararası düzeydeki geleceği, temsil edeceği milli takımla ilgili nihai kararını henüz vermediğini doğrulamasının ardından hâlâ birçok soru işaretini beraberinde getiriyor; zira önümüzdeki dönemde Fas ya da Almanya formasını giyme ihtimali sürüyor.

Eintracht Frankfurt forvetinin açıklamaları, takımın Grassau kentindeki hazırlık kampı sırasında geldi. Ebnoutalib, burada uluslararası geleceğine dair açık sözlü konuştu, daha önce Fas Kraliyet Futbol Federasyonu ile yaptığı temasların perde arkasını anlattı ve Alman Milli Takımı'nı temsil etme ihtimaline dair yorumda bulundu.

Younes Ebnoutalib, gelecekte temsil edeceği milli takımla ilgili nihai kararını vermediğini vurgulayarak hem Fas'ı hem de Almanya'yı temsil etmeye hâlâ açık olduğunu belirtti.

Ebnoutalib, "Foot Africa"sitesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Milli takımda oynamak hedeflerimden biri, bu çok açık. Fas'ı ya da Almanya'yı temsil etmeye açığım."

Eintracht Frankfurt forveti, 2026 Dünya Kupası'na katılacak Fas Milli Takımı kadrosuna seçilmemesinin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını itiraf etti ve seviyesinin Fas'la birlikte olmayı hak ettiğini düşündüğünü açıkladı.

Şöyle ekledi: "Hayal kırıklığına uğradım ama bu kararı saygıyla karşılıyorum. Ayoub Amimoune adına çok mutlu oldum. Olanı değiştiremem, gelecek bize ne getirecek göreceğiz."

Ebnoutalib, geçtiğimiz yıllarda Fas Kraliyet Futbol Federasyonu ile temas hâlinde olduğunu, ancak Almanya'da ikinci lig, ardından üçüncü lig deneyimini yaşamasının ardından bu temasların kesildiğini açıkladı.

Younes Ebnoutalib, futbol kariyerindeki bu gerilemenin, Fas Milli Takımı'na katılımına ilişkin görüşmelerin durmasına sebep olduğuna dikkat çekti.

Hâlihazırda çalıştırıcılığını Jürgen Klopp'un üstlendiği Alman Milli Takımı'ndan davet alma ihtimaline gelince, Ebnoutalib bunu kabul etmekte tereddüt etmeyeceğini vurguladı. Açıklamalarının sonunda şunları söyledi: "Elbette daveti kabul ederim. Kim reddedebilir ki?"

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