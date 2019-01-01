Younes Belhanda'nın Galatasaray'dan ayrılık şartı 6 milyon euro

Galatasaray'ın formda ismi Belhanda, ancak istediği teklifi alması durumunda sezon sonu takımdan gidecek.

Galatasaray'da son günlerin formda isimlerinden Younes Belhanda, takımdan ayrılmak için kriterini belirledi.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, ara transfer döneminde Al Ittihad'dan teklif alan ancak Fatih Terim'in isteği üzerine sarı-kırmızılı kulüpte kalmaya karar veren Faslı oyuncu, sezon sonunda ancak yıllık 6 milyon euro'luk bir teklif alırsa değerlendirmeyi planlıyor.

Öte yandan Galatasaray'da senelik 3,35 milyon euro kazanan Younes Belhanda için bir Suudi Arabistan ekibinin 11 milyon euro'luk bonservis ücretini gözden çıkardığı iddia edildi.

Ara transfer döneminde yıllık 5,5 milyon euro'luk teklif alan Belhanda'nın sezon sonunda 6 milyon euro'luk teklif almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ligin ikinci yarısında sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu, bu sezon çıktığı 16 lig maçında 4 gol atıp 5 asist yaptı.

29 yaşındaki yıldız ismin Galatasaray'daki kontratı 2021'nin Haziran ayında sona eriyor.