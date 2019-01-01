Younes Belhanda yerine Oussama Tannane! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri 13 Ocak

Hücuma takviyeye öncelik veren Galatasaray'ın gündemi bir hayli yoğun. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

Younes Belhanda'nın satışı için Al Ittihad ile pazarlık halinde olan Galatasaray'ın 28 yaşındaki oyuncunun alternatifini belirlediği öne sürüldü.

Fas basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Belhanda ile yollarını ayırması halinde bir başka Faslı oyuncu Ousmane Tannane'yi kadrosuna katmayı planladığı iddia edildi.

Bonservisi elinde olan 24 yaşındaki Tannane, sezon başında Utrecht'e kiralanmıştı.

Bu sezon Eredivisie'da 13 maçta 1 gol atıp 4 de asist yapan Tannane, orta saha ve sağ kanat pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Anlaşma tamam! Belhanda gidiyor...

Galatasaray'ın Younes Belhanda'nın satışı için Al Ittihad ile 9 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı konuşuluyor.

Turkcell Bip Spor'un haberine göre Al Ittihad, Belhanda'ya ise yıllık 4.5 milyon euro teklif etti ancak Faslı yıldız 6 milyon euro talep ediyor.

Belhanda ile Al Ittihad'in anlaşması halinde transfer resmiyet kazanacak.

Karagümrük'ten Tarık Çamdal'a ret!

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Tarık Çamdal'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tarık Çamdal'ın takımdan ayrılması beklenirken oyuncunun adı 2. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'le anılıyordu.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'a konuşan Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, ''Tarık sevdiğimiz bir kardeşimiz, bizim maçlarımıza da gelir. Ancak transfer etme gibi bir düşüncemiz yok'' dedi.

Alan ile Galatasaray anlaştı

Galatasaray'ın yeni golcüsü yola çıkıyor.

Fanatik'in haberine göre Galatasaray, Alan Carvalho transferinde tüm pürüzleri giderdi.

Brezilyalı golcünün hafta içinde imza atması bekleniyor

Lukas Haraslin Galatasaray'dan teklif bekliyor

Transfer çalışmalarını sürüren Galatasaray'da yeni bir isim ortaya atıldı.

Garry Rodrigues'i Al Ittihad'e satan Galatasaray, Lechia Gdansk forması giyen Slovak futbolcu Lukas Haraslin'i takip ediyor.

Haraslin, verdiği röportaj'da Galatasaray'dan gelecek bir teklife hayır diyemeyeceğini söyledi:

"'Menajerimle her zaman iletişim halindeyim. Bazı görüşmeler oldu. Galatasaray 'Hayır' diyemeyeceğim harika bir kulüp. Ancak şu an ben de bekliyorum. Menajerimle en iyi kararı vermeye çalışıyoruz''

Marcao Galatasaray'a gelmeyecek mi?

Galatasaray Marcao transferini duyurdu ancak Chaves tarafı farklı düşünüyor.

Tondela maçı hakkında konuşan Chaves Teknik Direktörü Tiago Fernandes, "Henüz resmiyet kazanan bir durum yok." dedi.

Chaves'in hafta sonu oynayacakları maçta Marcao'nun forma giyebileceğini söyleyen Fernandes, alınacak her karara hazır olduklarını belirtti.

Süper Lig'de ve dünyada biten tüm transferler

Ocak ayında Süper Lig'de gerçekleşen her transferi ve dünyada gerçekleşen önemli transferleri sıralıyoruz...