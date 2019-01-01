Younes Belhanda, sakatlık sebebiyle Fas Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı

Fas Milli Takımı'nın antrenmanında ayak bileğini burkan Younes Belhanda'nın maç kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nun açılış karşılaşmasında bu akşam Namibya ile kozlarını paylaşacak olan Milli Takımı'nda Younes Belhanda şoku yaşanıyor.

Takımın doktoru Abdel Razak Hefti, son antrenmanda ayak bileğini burkan Galatasaraylı futbolcunun maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. 29 yaşındaki yıldız ismin 28 Haziran'da oynanacak Fildişi Sahilleri mücadelesinde oynayıp oynamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Takımın teknik direktörlüğünü yapan Herve Renard ise basın toplantısında konuyla ilgili olarak, "Belhanda şu anda bir rehabilitasyon sürecinden geçiyor. Namibya maçına hazır olup olmayacağı bu gece belli olacak. Noussair Mazraoui de Karim El Ahmadi ve Belhanda gibi bazı antrenmanlarda yer alamadı. Onları uzun vadede kaybetmemek adına zorlamayacağız" ifadelerini kullanmıştı.