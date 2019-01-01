Younes Belhanda kalıyor! Maaşına zam, cezasına af... Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri 16 Ocak

Hücuma takviyeye öncelik veren Galatasaray'ın gündemi bir hayli yoğun. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

Al Ittihad'in kadrosuna katmak istediği Younes Belhanda, Teknik Direktör Fatih Terim ile yaptığı görüşmenin ardından takımda kalmaya karar verdi.

TRT Spor 'un haberine göre Al Ittihad'den yüksek bir teklif alan Faslı yıldızın yıllık 3 milyon 350 bin euro olan yıllık ücretine zam yapıldı ve oyuncuya Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle verilen 200 bin euro'luk para cezası da affedildi.

Galatasaray'da gündem Semih Kaya

Ozan Kabak'ı Stuttgart'a satan, Serdar Aziz'le de yollarını ayırması beklenen Galatasaray, Marcao, Maicon ve Ahmet Çalık'ın yanına Semih Kaya'yı düşünüyor. Editörün Seçtikleri Mackolik Yılın Oyuncusu Gomis!

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A Spor 'un haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Sparta Prag forması giyen Semih'in transferi için temaslara başladı.

Semih Kaya, 2018 yazında 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sparta Prag'a transfer olmuştu.

Ozan Kabak, Stuttgart'ta!

Galatasaray, Ozan Kabak'ın transferi için Stuttgart'la görüştüğünü resmen açıkladı.

Sarı kırmızılı ekipten KAP'a yapılan bildirimde "Profesyonel Futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın, transferi hakkında VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Hervin Ongenda iddiası!

Galatasaray'da ilginç bir transfer hamlesi gündemde.

Sabah'ın haberine göre, Cimbom, Romanya Ligi ekiplerinden Botosani'de forma giyen Hervin Ongenda'yı izledi.

23 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusu, Romanya basınına verdiği demeçte "Galatasaray tarafından izlenip izlenmediğimi bilmiyorum. Bazıları maçtan sonra bana birkaç kişinin beni izlediğini söyledi. Ben de bunun problem olmadığımı söyledim.Botosani ile 2020 yazına dek kontratım var. Transferime kulüp karar verir. Sezon sonuna dek Botosani'de kalmak benim için sorun olmaz." şeklinde konuştu.

Ongenda futbol kariyerine PSG altyapısında başlamıştı.

Galatasaray'da forvete Andone takviyesi

Galatasaray, forvet transferinde sürpriz bir isme yöneldi.

Sezon başında Bafetimbi Gomis'in gidişinin ardından bir santrfor oyuncusu alamayan ve bunun sıkıntılarını Süper Lig'in ilk devresinde yaşayan Cimbom, ara transferde bu bölgeye iki takviye birden yapmak istiyor.

Sabah'ın iddiasına göre, Galatasaray, Brighton forması giyen Florin Andone'yi kadrosuna katabilir. Cimbom, menajerler aracılığıyla bu transfer için zemin yokluyor.

Sezon başında Deportivo La Coruna'dan Brighton'a giden 25 yaşındaki Rumen futbolcu, Premier Lig'de çıktığı 12 maçta 2 gol attı.

Florin Andone, 2016'da Cordoba forması giydiği dönemde de Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

Belhanda'da kriz çıktı

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Al Ittihad ile anlaştı ancak Suudi Arabistan ekibi son anda teklifi düşürdü.

Fanatik'te yer alan habere göre Al Ittihad, Belhanda için yaptığı 9 milyon euro'luk teklifi 8 milyon euro'ya çekti.

Ancak Galatasaray 9 milyon euro'da ısrarlı olunca transfer beklemeye alındı.

Teklifi kabul eden Belhanda ise kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Balotelli Marsilya yolunda

Adı Galatasaray'la anılan ve İstanbul'a geldiği iddia edilen Mario Balotelli için Fransız devi Marsilya ile anlaştı iddiası ortaya atıldı.

RMC Sport'a konuşan Nice Başkanı Jean-Pierre Rivère, Balotelli'nin ayrılışına engel olmayacağını açıkladı.

"Balotelli kendi seçimlerini yapabilir. İsmi birçok kulüple anılıyor. Birisi zaten herkesin bildiği bir kulüp. Burada harika iki yıl geçirdi. Ona teşekkür ederim. Gitmek isterse ona engel olmayız."

İtalyan oyuncu Nice formasıyla bu sezon 10 lig maçına çıktı.