Younes Belhanda, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek

Galatasaray, Faslı oyuncu Younes Belhanda'nın Gaziantep FK maçında kadroda yer almayacağını açıkladı.

, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bu maçın hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekip resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Younes Belhanda'nın Gaziantep FK karşısında forma giyemeyeceğini belirtti.

Yapılan açıklama şu şekilde: "Sol topuğunda ağrı hisseden Younes Belhanda, tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı. Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almayacak olan oyuncumuz, İstanbul’a döndü"

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 10 maça çıkan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemeyi başardı.