Younes Belhanda derbide oynamak için can atıyor
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Galatasaray'ın yıldız orta sahası Younes Belhanda, sarı kırmızılı ekibin Kasımpaşa ile oynadığı Süper Lig maçında sakatlanmıştı.
Çene kemiğinde kırık olan Faslı oyuncunun sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı.
Goal Türkiye'nin edindiği bilgilere göre Belhanda derbide sahada olmak için çok istekli ve özel olarak çalışıyor.
İki gündür özel bir maskeyle idmanlara çıkan Belhanda, Fenerbahçe'ye karşı görev yapabilmek için elinden geleni yapıyor.
Belhanda'nın özverisinden memnun olan Fatih Terim de başarılı oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.
Younes Belhanda, bu sezon sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığı 4 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.